A fejlesztések kapcsán Gyarmati Antal, a házigazda polgármester – aki egyben a Göcsej-Zalamente Leader Egyesület elnöke is – elmondta: a bakancsos és kerékpáros turisztikai szolgáltatások létrehozására kiírt pályázatnak köszönhetően a térségben olyan élménypontok kerülnek kialakításra, melyek a biciklis és gyalogos túraútvonalak lehetőségeire alapozva újfajta turisztikai potenciált hoznak létre. Erre 60 millió forintos keretösszeget különítettek el, ami tíz projekt megvalósítását teszi lehetővé. A tájékoztatón ezek közül öt projektet mutattak be, köztük a zalalövőit is, amely során a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete a Borostyán-tónál egy kerékpáros pihenőt és egy olyan szervizpontot hozott létre, ahol a legalapvetőbb javításokat el tudják végezni járműveiken a kerékpáros turisták.

A projekt érdekessége, hogy a támogatott települések közül három (Salomvár, Németfalu és Kustánszeg) összehangolja a kerékpáros fejlesztéseit, így a Zalaegerszeg-Zalalövő kerékpárútról lecsatlakozva létrehozzák a Szegen-Völgyön-Bringakört. A pályázati kiírásnak Zalalövő és az említett három település mellett Kávás is nyertese. Az öt önkormányzat együttműködési megállapodást is kötött egymással.

Vigh László a kerékpározás előnyeiről beszélt, illetve arra is felhívta a figyelmet, hogy a térségnek számos olyan attrakciója van, amely kerékpárral fedezhető fel. Azt is kiemelte, a kerékpárutak építése mellett a kerékpározható utak kijelölése is hozzájárulhat ahhoz, hogy fejlődjön a térség idegenforgalma.

A sajtótájékoztatón ismertetett, de még folyamatban lévő fejlesztéseket később mutatjuk be lapunkban.