A csütörtökön megtartott ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy a sírhelymegváltás jelenleg is érvényben lévő díjain – az elmúlt időszakban bekövetkezett jelentős mértékű infláció ellenére – sem emelnek, ugyanis nem akarnak további terheket róni a lakosságra.

Az önkormányzat arról is döntött, hogy a helyi önkéntes tűzoltó egyesület bázisa mellett található épületet – a volt temetkezési lerakatot – 15 évre térítésmentesen átadják a civil szervezet részére. Ezzel kapcsolatban Farkas Szilárd polgármester elmondta: az önkormányzatot az egyesület kereste meg azzal, hogy eszközeik egy részének tárolásához szükségük lenne egy raktárhelyiségre, s miután ez az ingatlan funkció nélkül volt, így a képviselők méltányolták a kérelmet. Az egyesület azt is vállalta, hogy az épületen szükséges felújítási munkálatokat maguk végzik el az ingatlanon. Ugyancsak térítésmentesen kapja meg használatra az Országos Mentőszolgálat a háziorvosi sürgősségi ügyelet 2023 őszén üressé vált Kárpáti utcai helyiségeit. Ennek kapcsán a polgármester reményét fejezte ki, hogy a mentőállomás régóta várt felújítására is sor kerül, s ezáltal az a helyzet is megoldódik, hogy az új mentőautók méretproblémák miatt nem férnek be a garázsba.

A város újonnan épülő bölcsődéje a képviselő-testületi tagok döntése alapján a Hóvirág Óvoda egyik intézményegységeként kezdi majd meg feladatellátását. Az építési munkálatok jelenleg is zajlanak, a beruházás elkészülte ez év végére várható. Eszközvásárlásra nettó 17 millió forintot fordít a város.