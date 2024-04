- Több okból adódóan is szoros kapcsolatot ápolok a város és a vármegye vezetőivel. Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna felelős kormánybiztosaként is találkoztunk már, idén januárban pedig mint közigazgatási és területfejlesztési miniszter elsőként a zalai vármegyeszékhelyre látogattam el. A 2022 áprilisi országgyűlési választásokon olyan választókerületben nyertem mandátumot, amely ma Veszprém vármegyéhez tartozik, de korábban több mint fele a történelmi Zala vármegye része volt. Szoktunk is azzal viccelődni, hogy én tiszteletbeli Zala vármegyei vagyok, talán ennek is köszönhető, hogy itt lehetek a jótékonysági bálon.

- Hogyan értékeli Zalaegerszeg elmúlt évekbeli fejlődését?

- Zala vármegye és azon belül Zalaegerszeg is egy olyan növekedési pontja az országnak, amely az elmúlt pár évben fantasztikus fejlődést mutatott fel. Zalaegerszeg jó példa arra, hogyan lehet az európai uniós támogatásokat és a nemzeti költségvetésből származó fejlesztési forrásokat jól felhasználni. Ez meglátszik épített környezetének szépülésén, infrastruktúrájának fejlődésén. Zalaegerszeg a gazdaságfejlesztés terén is növekedési pályára lépett, mert magánbefektetőket is bevonzott. Magáncégek önállóan, a kormánnyal együttműködve, vagy csak ahhoz kötődően számos beruházást valósítottak meg a zalai megyeszékhelyen. A hosszú távú és a fenntartható fejlesztéspolitika modellje érvényesül ebben, hiszen az állam elsődleges feladata, hogy vonzó környezetet alakítson ki a befektetők számára, illetve nyújtson olyan támogatást, amellyel megéri nekik befektetni.

- A megújuló területfejlesztési politika egyik célja a területi különbségek csökkentése. Ezt a kérdést hogyan látja Zala vármegye tekintetében?

- Zala vármegye statisztikai mutatói szerint a kevésbé fejlett vármegyék közé tartozott korábban, hiszen például óriási gondot jelentett a munkanélküliség, részben a településszerkezeti adottságaiból adódóan. Az utóbbi időben azonban érezhető a változás, Zala vármegye az ország élvonalába került a növekedés tekintetében. Azt gondolom, fontos szerepe van ebben Zalaegerszegnek, ahol rendelkezésre áll a minőségi szakképzés és az egyetemi bázis révén a minőségi [felsőoktatás,]felsőoktatás, amely által erősödhet a vármegye gazdasága is. Az emelkedő bérek pedig azt is lehetővé teszik, hogy az itt élők, az itt foglalkoztatottak minőségibb életet éljenek.

- A fejlődésnek mindig vannak következő szintjei és céljai. Zalaegerszeg esetében melyek ezek, amelyek akár a vármegyére is kihatnak?

- A város alapvetően nyertese volt az elmúlt időszaknak. Részben a Modern Városok Program keretében újultak meg, újulnak meg középületek és létesültek újak. A Kosztolányi utca kétirányúsításának második üteme is ebből a programból valósul meg. A KEHOP és a TOP programok a jövőben is segítik a város fejlesztési terveinek megvalósulását, a közmű-rekonstrukcióktól kezdve, az intézmények energetikai korszerűsítésén át a kerékpárút-hálózat bővítéséig. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén bár történtek jelentős lépések, Zalaegerszeg továbbra is az egyetlen vármegyeszékhely az országban, amely nem csatlakozik gyorsforgalmi úthálózathoz. A város és vármegye gazdasági fejlődése érdekében segíteni kell ezen az elkövetkező években. Biztos vagyok benne, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium mindent megtesz majd ezért, hangsúlyozta dr. Navracsics Tibor.