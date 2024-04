nagykanizsai H-Turul Motoros Klub rendezvényére az országból, illetve a határon túli magyarlakta területekről is érkeztek motorosok, több mint ezren csatlakoztak. A motoros napok pénteken pálinka- és borversennyel nyílt meg, ahol nem csak a zsűri, hanem a közönség is megkóstolhatta a nevezett nedűket. Szombaton délelőtt tartották a megnyitót, ahol többen is köszöntötték a megjelenteket.

A rendezvény megtartását Zalakaros önkormányzata és a helyi fürdő is támogatta. A motorosokat, a motorozás szeretőit elsőként Czimondor Nándor, Zalakaros alpolgármestere köszöntötte és örömét fejezte ki, hogy ismét otthont adhat a település ennek a már nagy múltú rendezvénynek, hiszen harmadik alkalommal ad helyet a programnak a Karos Korzó, míg korábban egy másik helyszínen gyűltek össze. A motoros napokon rendszerint többezer látogató érkezik Zalakarosra, a motorosok számos kategóriájú járművet vonultatnak fel. A mai kor csodái mellett az alkalmi kiállításon több régebbi, felújított típus is látható volt, köztük Zalakaros legrégibb motorja, egy 1925-ös Méray motorkerékpár.

A szervezők részéről Tóth Balázs, a H-Turul Motoros Klub elnöke is örömét fejezte ki a nagyszámú résztvevő kapcsán, akik ellátogattak a szezonnyitó motorszentelésre, mely régóta hagyomány a klubnál és az összetartozás ünnepe, nem csak az égiek áldását jelenti az úton, hanem a közösségük egységét és hitét is jelképezi. Soós Csaba egyesületi titkár pedig az esemény jótékonysági céljáról beszélt.

Végül Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő igazgatója méltatta az eseményt és a motorosok közösségét, majd a történelmi egyházak képviselői áldották meg a járműveket és vezetőiket.