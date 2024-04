A Mindszenty-gimnázium tíz diákja ottjártunkkor vidáman idézte fel a felkészülést és a március végi országos megmérettetések feladatait. Három csapat is bekerült a SZAKE (Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület) komplex földrajzi, turisztikai és honismereti vetélkedő országos döntőibe. A Horváth Zsombor (10.A), Horváth Botond és Tóth László Tamás (10.C) alkotta csapat lett az első a gimnazisták között az Erdélyország versenyen a Stefánia Palotában. Őket Tóth Csilla magyar-történelem szakos mesterpedagógus készítette fel.

A budapesti SZAKE versenye után készült a csoportkép a Mindszenty-gimnázium csapatáról

Forrás: Barna Máté

Erdély, a magyarok történelmi és kulturális kincseskamrája

- Megtisztelő ez a siker, hiszen először indultunk a vetélkedőn. A gyerekeknek mindent tudni kellett Erdély történelméről, földrajzi, kulturális és irodalmi vonatkozásairól – mesélte a humán munkaközösség vezetője. - Fontosnak tartom, hogy széles látókörű, kultúra iránt fogékony, érdeklődő diákokat neveljünk. Ezért kapcsolódunk be versenyekbe. Igyekszünk minél több osztállyal eljutni színházba, múzeumba is. Részt veszünk több kulturális programon, ahol nem a verseny a lényeg. Minden évben részt veszünk például a Keresztury szavalógálán vagy a közelmúltban a Tudományos Történelmi Diákkonferencián adta elő tanulóink – mondta a tanárnő.

Tóth László Tamás nemrég járt zarándokúton Erdélyben (Arad, Csíksomlyó, Nagyvárad, Kolozsvár), így személyes kötődések, élmények által készülhetett fel. Történész-levéltárosként tudja elképzelni magát a jövőben. Az első csapat nyereménye egyébként egy háromnapos partiumi tanulmányút, nagyon várják az indulást. Az ikrek arról meséltek, hogy kaptak előzetes feladatokat is, amire sokat készültek, gyakoroltak az iskolában.

- Még sosem jártam Erdélyben, ám mindig vonzó volt számomra sajátságos kultúrájuk, történelmük, különösen a Báthory fejedelmek ideje érdekel. A versenyen nem volt egyszerű összekapcsolni a tudásanyagot – felelte Botond, aki a történelem tantárgyat mindenképpen szeretné továbbvinni felsőfokú tanulmányai során.

Horváth Zsombor szerint Erdély megkerülhetetlen kincseskamra Magyarország és Európa számára.

- Fontos tudnunk, hogy mi történt egykor Nagy-Magyarország területén, s Erdély rengeteget hozzátett hazánk kulturális értékeihez. Jó érzés volt megtanulni mindazt, ami nem feltétlenül a kötelező tananyag része – egészítette ki bátyját.

Akik Magyarországot „térképezték” fel

A „Magyarország az én hazám” elnevezésű komplex földrajzi, turisztikai, honismereti versenyen ugyancsak szép eredmények születtek. Alig csúszott le az első helyről és lett második helyezett a 10. C osztályos Martincsevics Dóra, Simon Sára Laura és Zombó Anna. Az ötödik helyen a 11. B osztályos Lukács Zsófia, Novák Izabella és Veréb Otília végzett. Érdekesség, hogy az első két fordulóban a csapat tagja volt Nagy Zsombor (11. A), aki a döntőn csupán azért nem tudott ott lenni, mert éppen a franciaországi Voironban vett részt egy konferencián az ENSZ Ifjúsági Küldött Program keretében Szodorai Nándor, Kovács Kolos és Őry Hunor társaságában felkészítő és kísérő tanárukkal Payet Marie-vel együtt.

A Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület számos közismereti versenyt szervez középiskolások számára. A versenyekben 3 fős csapatokban indulhatnak a szakképzők, szakgimnáziumok, technikumok, valamint gimnáziumok tanulói több kategóriában. Idén is négy témában hirdették meg a vetélkedőt: Örökségünk '48, Magyarország az én hazám, Magyarok Európában és „Erdélyország” kategóriában.

Barna Máté büszke diákjai teljesítményére

- Tizenhárom csapat jutott be országosan ebben a kategóriában a döntőbe, először vettünk részt rajta mi is. Ha jövőre indulunk, akkor már tudjuk, hogy mire kell figyelni, a hibákat miképpen javítjuk – felelte a földrajz-történelem szakos pedagógus. - A zsűri versenyen kívül megjegyezte, a második helyezett csapatunk prezentációja volt a legjobb, sokat készültek rá, ötletes volt. A dunántúli kulturális örökségeket, intézményeket lehetett bemutatni, csapatonként három témát. Dóra, Sára és Anna a bakonybéli csillagvizsgálót, a mikosszéplaki kastélyt és a Mindszentyneumot választotta. Zsófi, Izabella és Otília a pórszombati tündérkertet, a Zalavölgye Nyitott Porták mozgalmat és a sényei kápolnát mutatta be.

- A vetélkedő arra ösztönzött minket, hogy még jobban megismerjük hazánkat a megadott szakirodalom alapján. Jó érzés volt szembesülni azzal, hogy a már ismert helyekről további információkat szereztünk, illetve számos látványosság, település vár még felfedezésre, s a távolabbi magyar nevezetességeket, turisztikai célpontokat ugyancsak megismerhettük. A felkészülés kalandos és izgalmas volt – emlékezett vissza az ezüstérmes csapat tagja, Dóra.

Sára hozzátette, egy jelenetet adtak elő, igyekeztek minél kreatívabban megoldani a feladatot. Anna beszámolt a nyereményekről, könyvet és társasjátékot kaptak. A turistacsalogató feladat különösen tetszett neki. Dórához hasonlóan megtanulta, a jövőben még felkészültebben utazik egy-egy helyszínre, így mire odaér, már többet tud történetéről és nevezetességeiről.

Izabella és Zsófia tavaly a Magoncok csapat tagjaként nyerte meg a Hód napja túra- és természetjáró akadályversenyt Iklódbördőcén.

A mostani inkább elméleti tudást igényelt történelmi évszámokkal, adatokkal, irodalmi tájékozottsággal, ám sikeres volt a közös és az egyéni munka.

A Mindszenty-gimnázium diákjai a Kovács János földrajzversenyen is bizonyítottak

Zsombor Franciaországból visszaérve Izabellával egy másik versenyen is megmérette magát. Ugyancsak március végén rendezték meg Szeghalom városában, a Péter András Gimnáziumban a XXIX. Kovács János Országos Földrajzverseny döntőjét, amelyen Izabella országos 2., Zsombor 3. helyezést ért el. A fiatalok három egyetemi tanár előtt adtak számot természet- és társadalomföldrajzi tudásukról. Tizenöt perces felkészülés után Izabella a föld belső szerkezetét ismertette és a népességváltozásról kellett beszélnie. Zsombornak a földtörténeti közép- és újidőt kellett kifejtenie, valamint „A kőolaj szerepe Közel-Keleten és Észak-Afrikában” című tételt húzta. Rendkívül kiélezett küzdelem és nehéz, komplex előzetes feladatok jellemezték a versenyt, jóformán egyetemek gyakorlógimnáziumaival versengtek az egerszegiek. Izabellát mindössze 0,6 pont választotta el az első helytől. Pénz-és könyvjutalmon kívül a Debreceni Egyetem Nyári Tudományos Táborába utazhatnak majd.