A Csörnyeföldön élő szőlész-borász Simon Zoltán, a dél-zalai hegyközség elnöke szerint ez teendők elé is állítja a gazdákat, itt az ideje az első permetezésnek. A szakember azt is hozzáteszi: a tavalyi igen jelentős peronoszpóravész miatt vélhetően a kontakt permetszer nem is lesz elegendő, ezért felszívódó szer használatát ajánlja.

- A kérdés tulajdonképpen az, hogy két héttel, vagy egy hónappal jár előbbre a természet a sokéves átlaghoz képest – magyarázza. – Ha csak azt nézzük, hogy április 12-én már permetezni kell a szőlőt, akkor két hetet mondanék, de ha azt is figyelembe vesszük mellette, hogy már az orgona is virágzik, amit általában a májusi ballagásokra szoktunk szedni, akkor az egy hónap a reálisabb. Az idei év nagyon különleges abból a szempontból, hogy most minden egyszerre virágzik. Egyetlen fotón meg tudnánk mutatni az alma- és körtefát, a szilvát, a meggyet és a cseresznyét is virágzó állapotában. Ilyen esztendő eddig még nem volt. Szirmot bontott már a gyöngyvirág is, a medvehagyma pedig jószerivel el is virágzott.

Simon Zoltán szerint a szőlőt a már említett három-kétleveles állapotban kell először permetezni. Ezen a fejlődési szinten elvileg elegendő lenne a kontaktszer, ám az elmúlt évi tapasztalatok miatt most ennél többet ajánl.

- Tavaly egy nagyon komoly peronoszpóra fertőzéssel kellett szembenéznünk, s ez a gombabetegség hajlamos áttelelni, főleg olyankor, amikor nincs hideg tél – mutat rá a szőlész-borász. – Márpedig a mögöttünk hagyott télre sok mindent mondhatunk, de azt nem, hogy komoly lehűlést, erős fagyokat hozott volna. Emiatt számítani kell a peronoszpóra újabb megjelenésére. Az elkövetkezendő napokra hidegfrontot mondanak a meteorológusok, de utána ismét jön a felmelegedés, ami akár el is hozhatja a peronoszpórát. Az a gombabetegség ugyanis akkor támad, ha éjszaka is 12 Celsius fok felett van a hőmérséklet. Ha pedig ez esővel társul, akkor szinte biztosra vehető a megjelenése. Ezért ha az első permetezésnél, még a hidegfront előtt, kontaktszert használunk, rá egy hétre mindenképpen fújjuk le a növényt újra, s ezúttal már felszívódó szerrel.

Simon Zoltán azt mondja, rovarölő szerekre most nincs szükség. A szőlő fejlődési üteme miatt az atka nem tud kárt tenni a növényben, de a virágzás miatt meginduló méhek érdekében is ajánlott kerülni a rovarölő szerek használatát. A szőlész-borász kérdésünkre azt is hozzáteszi: ha ez a fejlődési ütem marad, akkor május elején a szőlő is virágozni fog, s az sem elképzelhetetlen, hogy júliusban a korai érésű fajtákat már szüretelhetjük is. Ez ugyancsak azt támasztja alá, hogy egy hónappal jár előbbre a természet, mint általában.

- Mindez persze csak jóslás, a természet bármikor közbeszólhat – folytatja. – Ha most jön egy fagy, akkor semmi sem lesz. Ugyan a jövő hétre nem mondanak jelentős lehűlést, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy április végén, május elején is számíthatunk fagyra. A szőlőnek azonban a hőingadozás sem tesz jót. Ahogy az emberi szervezetet megviseli, ha 28-30 fokról hirtelen leesik a hőmérséklet 20 fok alá, úgy a növény is megérzi azt.