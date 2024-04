Bödör Károly, a vendéglátó egység tulajdonos-vezetője lelkén viseli az intézmény lakóinak sorsát, ennek köszönhető ez a meghívás is, mondta Szalainé Huber Andrea, a református szeretetotthon vezetője. A lakók többségének kedvence a rántott sajt, ezért esett rá a választás. A 25 fiatal bőven ihatott üdítőt is, s ünnepi alkalom révén csokoládényuszit kaptak ajándékba.

- Az étterem dolgozói, mint máskor is, nagyon kedvesek voltak, a fiatalok jól érezték magukat. Nagyon köszönjük nekik a mindenkori figyelmességet. Már többször ebédeltünk ott kedvezménnyel, a húsvéti ebéd költségét pedig teljes mértékben ők állták. Szentestére a karácsonyi ünnepi menüt szintén ők készítették. Az ebergényi hegyen található vendéglátó egység a tágas éttermével igazán ideális környezet. A fogyatékkal élő lakóink és ápoltjaink nyugodt helyen és friss levegőn lehetnek, gyönyörködhetnek a kilátásban. Legfőképpen kimozdulhatnak az intézményből, ezért is igyekszünk ilyen programokat szervezni számukra. Fagyizni is fel szoktunk járni. Legközelebb, április 8-án sütizni megyünk – ismertette a terveket a református szeretetotthon vezetője.