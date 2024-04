Az eseményen Némethné Varga Anita polgármester elmondta, hogy az Akácos út 34. számon lévő buszforduló megújítását a Magyar falu program egyik kiírásán elnyert közel 8 millió forintból finanszírozták.

A kivitelezést végző Vasi Aszfalt-Gép Kft. munkatársai a jelenlegi nyomvonalon 54 méter hosszban 5 m szélességben aszfaltozták a fordulót. A burkolat mellé 1-1 m szélesen nemesített padka készült. A buszváró elé 15 m hosszban és 2 m szélességben térköves peront építettek ki. Hozzátette, hogy a helyi önkormányzat faültetéssel és virágedények kihelyezésével csinosította a területet, valamint az itt található szoknyás harangláb karbantartási és festési munkálatait is elvégezték. Ezzel megszépült, újjáépült a falu központja, ami nagyban javítja a településképet.

Részt vett az eseményen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki a Magyar falu program céljairól szólt. Mint mondta: 10 évre tervezték, s ez idő alatt a falvakban minden utat, járdát, közintézményt megújítanak. Pusztaapátiban szükség volt a buszforduló, illetve a faluközpont megújítására, erre kereste már az önkormányzat a lehetőséget, s most a faluprogram által megvalósulhatott ez az infrastrukturális beruházás. Hozzátette, hogy a polgármester a gondos gazda szemével nézi a települést, a buszforduló felújításával együtt a környezet szépítésére és a harangláb rendbe tételére is odafigyelt. Arról is beszámolt, hogy nemrég 18 millió forint értékben nyerte el falubuszt Pusztaapáti önkormányzata.