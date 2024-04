Gasparics Győző polgármester jelezte, azért csatlakoztak idén is a felhíváshoz, hogy megmutassák, egészen egyszerű cselekedetekkel is hozzájárulhatunk a természeti környezet megóvásához és a fenntarthatóságot szem előtt tartva élhetik a mindennapokat.

- A Föld napján és az azt megelőző vasárnapon is összegyűltünk a falubeliekkel, mintegy 15-en több zsák hulladékot szedtünk össze kül- és belterületen, főként a faluból kivezető úton a 86. számú főút felé és annak mentén - magyarázta a polgármester. - Sok elszórt műanyag palack is került a zsákokba, bízom benne, hogy ha ezeket vissza lehet váltani, akkor nem szórják már el annyian az utak mellett.

Gasparics Győző hozzátette: ezzel a kezdeményezéssel is tettek a helyi környezet szépítéséért, emellett Külsősárdon a település lakóival közösen fákat is ültettek, s a fenntarthatóság érdekében és az egészséges életmódot is népszerűsítve szerveztek nemrég kerékpáros napot.