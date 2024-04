Régen a vidék kultúrájához tartozott a saját élelmiszer-ellátás részeként a zöldségtermesztés is, ami mostanra alábbhagyott. A palántafesztivál elindításával éppen ezért bátorítani szeretnék az embereket az önellátás eme formájára, hiszen az az egészséges élelmiszer, amit mi magunk termelünk meg, mondta beszédében Vigh László országgyűlési képviselő az ünnepélyes megnyitón.

A II. Egerszegi Palántafesztiválon s választék volt zöldségpalántákból

Fotó: Antal Lívia

- A Göcseji Tudásközpont két évvel ezelőtti megépítésével olyan infrastruktúrához jutottunk, amely biztosítja a város és a vidék, a megyeszékhely és a falvak, a városi élet és a mezőgazdaság közötti kapcsolatot. Ezen a helyszínen olyan régi hagyományok és értékek váltak elérhetővé, amit őseink hagytak ránk - vélekedett Balaicz Zoltán. Zalaegerszeg polgármestere köszönetét fejezte ki Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadónak, a Göcseji Tudásközpont létrehozása kezdeményezőjének, és valamennyi munkatársának a létesítmény kiváló működtetéséért.

Él a piac, közösségek töltik be, szakma veszi körül, és a Göcseji Tudásközpont szervezésében olyan fontos események

zajlanak itt, mint a II. Egerszegi Palántafesztivál, mondta Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselője.

Április szeszélyes időjárású, de a nappal, a széllel és az esővel segíti a palánták növekedését, fogalmazott Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója. Mint mondta, az intézmény két éve nyitotta meg kapuit, így ez az esemény egyben a születésnapja is. A jeles napra Míves piac című újsággal is készültek, amely bemutatja rendezvényeiket, a kézművesek és termelők termékeit. A II. Egerszegi Palántafesztiválról felvétel készül a Göcseji Tudásközpont YouTube csatornájára, amelyen a nap eseményei mellett többek között a keszthelyi Georgikon Campus agrárképzéseiről szóló előadás is megtekinthető majd.

Az ünnepélyes megnyitón Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója a Míves piac című kiadványukat mutatja, balra Vigh László, Böjte Sándor Zsolt és Balaicz Zoltán

Fotó: Antal Lívia

A palántanevelés szépsége az, hogy saját magunk állítjuk elő, amire szükségünk van, mondta Kocsics András, a Kocsis Kertészet tulajdonosa. Sokféle palántát kínáltak, többségében paradicsom- és paprikapalántákat, közte gyomor- és epekímélő, illetve betegségellenálló fajtákat.

A megnyitón a Zalai Táncegyüttes, valamint a Radnóti Óvoda adott műsort.