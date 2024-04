Török Iván, a szervezet elnöke elmondta: a falu közbiztonsági helyzete továbbra is jó. Minimális számú vagyon elleni bűncselekmény, illetve szabálysértés történt 2023-ban, s nem derült fény olyan bűncselekményre, ami a helyi biztonságérzetet negatívan befolyásolta volna.

Az egyesület taglétszáma 2022-höz képest nőtt, jelenleg 52-en vannak, s közülük 13 az ifjú polgárőr. Tavaly 3718 szolgálati órát teljesítettek, ez ugyancsak több az egy évvel korábbinál, és csaknem 85 százalékban bűnmegelőzési járőrözés tette ki. A söjtöriek havi átlagban több, mint 28 napot voltak szolgálatban. Kiemelt feladatként tartják a kapcsolatot az idősekkel, visszatérően ellenőrzik azt a 47 ingatlant, amelyekben egyedül él valaki a faluban.

A beszámolóban szó esett az év programjairól, a vállalt pluszfeladatokról is. Az elnök kiemelte: továbbra is jó kapcsolatot ápolnak a társszervekkel (különös tekintettel a rendőrségre), a megye és a térség polgárőreivel, valamint az önkormányzattal is.

A közgyűlésen a tagság újra bizalmat szavazott a titkár Orsós Tibornak, valamint a felügyelőbizottság elnökének (Butykóné Soós Magdolna) és egy tagjának. Zárásként pedig 75. születésnapja alkalmából köszöntötték aktív tagtársukat, Eszter Józsefet.