Urbanics Joseph Márk – hasonlóan a többi diákhoz – nem a legkönnyebb darabok közül választott. A zalaegerszegi fiatalember öt éve zongorázik a helyi zeneiskolában, Bécs Tímea az oktatója. A pályaválasztást komolyan gondolja, zenei középiskolába nyert felvételt. A hangversenyteremben egy Schumann gyerekszonátát és egy Bach h-moll kétszólamú invenciót játszott Balázs Jánosnak. A világírű zongoraművész tíz éve tart mesterkurzusokat, ezeken az alkalmakon bátorítja és gyakorlatias tanácsokkal látja el a résztvevőket.

- A zeneiskolai tanulás nagyban segíthet a felnőtté válásban, ugyanis a zene által felfedezhetjük és megélhetjük az érzelmeinket. Mindegy, hogy valaki elhivatott muzsikus és előadóművész lesz vagy csupán hobbiszinten játszik, a fiataloknak egyaránt fontos az érzelmek felkutatása a zene által. Aki hangszeren játszik, az értőbb és érzőbb felnőtté válhat. Ezért is járom az országot és nagy kedvvel kapcsolódom be abba a munkába, amit a zeneiskolai tanárok, a művészeti középiskolák és felsőoktatási intézmények pedagógusai kemény munkával és odaadással végeznek. Talán egy koncertező, a televízióban, a közösségi médiában szereplő művész különleges pluszmotivációt adhat egy fiatalnak. Itt a zalaegerszegi helyszínen is bebizonyosodott, hogy sok a tehetséges gyermek és van utánpótlás Kodály országában – felelte a zongoraművész, aki hozzátette, hálás tanárainak és mentorainak.

Pénteken este a Cziffra Fesztivál díjazottjai, Vida Mónika Ruth és Lugosi Dániel Ali mutatkoztak be a Korona Szalonban. Szombaton ugyanitt Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész várja mesterkurzusra a fiatalokat. A háromnapos fesztivál a hangversenyteremben Balázs János és Kelemen Barnabás Brahms-estjével zárul.