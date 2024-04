A program leírásából kiderül, hogy ez egy olyan nap lesz, amikor a látogatók kerékpározhatnak, erdőt járhatnak, helyi termelőkkel találkozhatnak. Ráadásul a családi vetélkedőkkel, vezetett erdőjárással színesített esemény állatbarát, ezért a kutyát is el lehet vinni.

A rendezvény 10 órakor az Eötvös téren kezdődik, ahonnan a kerékpárosok és a futók a Csónakázó-tóra kirándulhatnak. Ha odaértek nincs más dolguk, mint megtalálni a PEN sátrát. Innen indul majd 11.30 órakor a környezettudatos családi vetélkedő, 10 állomáspont felkeresésével. A résztvevőknek teljesítenie kell a különböző fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat és érdemes törekedniük arra is, hogy környezettudatosak maradjanak. Aki a gyermekeivel más programra vágyik, 11.30 órától gyógynövényes mesefoglalkozást is tartanak a gyerekeknek. A kistermelői 13 órától települnek ki a tópartra, s többen bemutatókkal is kedveskednek a látogatóknak. Sőt az eseménysorban 15 órától hulladék szelektálási bemutató lesz, majd zárásként a 16 órakor kezdődő tombola sorsoláson értékes ajándékokat sorsolnak ki.