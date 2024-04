Ez is szóba került Manninger Jenő polgármester és Tamara Liluashvili, Georgia – korábbi nevén: Grúzia – magyarországi nagykövetének keszthelyi találkozóján. A diplomata korábban is járt a Balaton fővárosában, most pedig már konkrét témákról egyeztetett házigazdájával.

Amint arról Manninger Jenő beszámolt, Keszthely város napi programját ezúttal grúz gasztronómia bemutató is gazdagítja, ami a remények szerint nemcsak a résztvevőknek okoz örömöt, hanem ezáltal a zalai település ismertebbé válik Georgiában, s egyre többen látogatnak majd el ide abból a térségből is.

A megbeszélésen szóba került az is, hogy Tamara Liluashvili közreműködésével tavaly októberben testvérvárosi megállapodást írt alá Manninger Jenő és Archil Chikovani, Batumi polgármestere, s ezt lépésről lépésre megtöltik tartalommal. A Fekete-tenger partján fekvő 150 ezres település Georgia második legnagyobb városa, forgalmas tengeri kikötővel, emellett a térség egyik kereskedelmi központja, ahol meghatározó a turizmus is.