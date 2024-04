A politikus lapunknak arról beszélt, céljuk, hogy az itt működő vállalkozások fejlődjenek, s ez az utóbbi években így is történik, amit bizonyít, hogy az iparűzési adóbevétel folyamatosan nő, tavaly például több mint 1,7 milliárd forint folyt be a település büdzséjébe. „Ezzel persze nem érjük el a nagy iparvárosok szintjét, de az előrelépés jól érzékelhető”, tette hozzá a városvezető.

– Azt tapasztaljuk, a vállalkozók is számítanak az önkormányzatra, és számos olyan fejlesztést készítünk elő, amely segíti őket is, például a közlekedést illetően, illetve a Balaton-part megújulására vonatkozóan. Ezeken felül 15 millió forintot különítettünk el arra, hogy a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványon keresztül támogassuk ezt a szektort. Az induló cégeknek, egyéni vállalkozásoknak pár százezer forint is segítséget jelent, ez az alap ezt szolgálja – mondta Manninger Jenő.

A polgármester kijelentette, más együttműködési lehetőségek is körvonalazódnak. A város ugyanis szeretné, hogy Keszthelyen egy-két – a hozzáadott értéket tekintve – nagyobb cég is megtelepedne, ennek érdekében iparterület-fejlesztést terveznek, illetve pénzügyi kockázati tőkealapot vonnának be a nagyobb projektekhez.

A polgármester a a Keszthely Térségi Vállalkozói Klub legutóbbi ülésén adott elő

Forrás: Belovári András

Az egyik multilánc helyi üzletének környezetében már eddig is sok telephely épült ki, a nagyobb csarnokok jelzik, hogy a város vonzza a befektetőket. Ezt a folyamatot szeretnék a jövőben segíteni.

Manninger Jenő prezentációjában bemutatta az uniós forrásokból, illetve a hazai költségvetés támogatásával megvalósuló, illetve tervezett fejlesztéseket. Elárulta, a kecskeméti modellt tanulmányozták behatóan, az alföldi városban is a Keszthely által tervezett befektetési alapok segítségével tudtak látványosan előrelépni.

– Mindehhez persze szükség van a kormányzat együttműködésére is. Mindezek révén tudnánk a városba hozni további cégeket. Nem nagy összeszerelő üzemeket szeretnénk, inkább kisebb, például logisztikával foglalkozó vállalkozások megtelepedését akarjuk ösztönözni. Ez a folyamat pedig segítheti a már működő helyi cégek fejlődését is. Ez a fiatalok elhelyezkedését s így helyben maradását is szolgálja, ami fontos célja Keszthelynek – összegzett Manninger Jenő, aki ezen az estén bemutatta a Balaton-parti rekonstrukció elképzeléseit, illetve a piaccal és a parkolási rendszerrel kapcsolatos terveket is.