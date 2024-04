Fenyves Tamás már az elején leszögezte: mivel százszázalékban önkormányzati tulajdonú cégről van szó a Kanizsa Rehab esetében, ezért közérdek, hogy reagáljon.

A Kanizsa Rehabnál tavaly zajlott belső vizsgálat számos szabálytalanságot tárt fel

Fotó: Szakony Attila

– Egy dolgot bizton állíthatok, mégpedig azt, hogy az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) négy tagja, akik közül hárman a nagykanizsai önkormányzat Tulajdonosi Bizottságának a tagjai, tudtak a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél a felügyelőbizottság tagjai által feltárt visszaélésekről – szögezte le Fenyves Tamás. – A belső vizsgálat elindításához az vezetett, hogy tavaly márciusban hibás és valótlan adatok szerepeltek a Kanizsa Rehab 2023-as üzleti tervében, többek között a bérköltség kiadási oldala 54 millió forinttal alul lett tervezve. Ezeket a felügyelőbizottság tagjai levélben jelezték az akkori ügyvezető, Szirtes Balázs felé, illetve további információkat, egyúttal teljes hozzáférést kértek a szállítói és vevői számlákhoz.

A Kanizsa Rehabnál belső vizsgálat indult

Fenyves Tamás elmondta: sajnos többszöri nekifutásra sem sikerült a számviteli elveknek megfelelő üzleti tervet készítenie az ügyvezetőnek, de a határidő szorítása miatt végül tavaly május 18-án a felügyelőbizottság két tagja megszavazta az üzleti tervet.

– Mivel a vizsgálat még nem zárult le, ezért jómagam tartózkodtam mind a 2022-es beszámoló, mind a 2023-as üzleti terv megszavazásától, amelyről felügyelőbizottsági jegyzőkönyv is készült – említette Fenyves Tamás, aki szerint a Kanizsa Rehab napi szintű működését ellenőrizve több olyan tételt is találtak, amelyek már első ránézésre is több mint gyanúsak voltak. – Miközben a Kanizsa Rehabnál 2022.12.20-a után leállás volt, mégis találtunk olyan számlát, amely adott napi varrodai megrendelésről, illetve a termékek elkészítéséről szólt. Aztán találtunk olyan valótlan számlát is, amely varrodai gépek értékesítését tartalmazta. Előkerült szabálytalan cégesautó-használat is, illetve hamis adatok kerültek a tehergépjármű menetlevelére, de jogellenes foglalkoztatás is történt a cégnél. Mint kiderült, az akkori ügyvezető jogviszonya sem volt rendezett, s ezt az állapotot egyébként maga az ügyvezető akarta fenntartani, többször is arra utasította a gazdasági vezetőt, hogy ne foglalkozzon ezzel a témával.

Fenyves Tamás elmondása szerint a fentiekről tájékoztatta Horváth Jácintot, az ÉVE önkormányzati képviselőjét, frakcióvezető-helyettesét is, aki azt mondta: szerinte a vizsgálati eredmények nem állnának meg bíróságon, ezért nem váltják le az ügyvezetőt.

Lemondás

– Ez volt az a pont, ahol jeleztem, hogy lemondok a felügyelőbizottsági tagságomról – emlékezett vissza Fenyves Tamás, aki szerint az általa és Csörgei Sándorné, másik fb-tag által végzett vizsgálatot dr. Schauta Marcell, a felügyelőbizottság elnöke mindvégig igyekezett ellehetetleníteni, rövidre zárni, bagatellizálni.

A volt ügyvezető végül családi okokra hivatkozva lemondott, ám a későbbiekben – ha a nyomozás ezt alátámasztja – várhatóan felelnie kell a Kanizsa Rehabnál történt szabálytalanságok, visszaélések miatt. Fenyves Tamás mindenesetre azt mondja: minden állítását dokumentumokkal tudja alátámasztani.