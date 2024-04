Minderről Balogh László polgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit. Mint emlékeztetett: a Fodor Csaba vezette Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója addig húzta az időt az 588 millió forintos kormányzati támogatás felhasználása kapcsán, hogy komoly időzavarba kerültek.

Minden bizonnyal ők maguk is érzékelték, hogy nem sikerül a teljes összeget felhasználni, ezért az utolsó utáni pillanatban a víztorony homlokzati felújítását elindították, erről egyébként az ÉVE sajtótájékoztató keretében számolt be, szögezte le a polgármester, aki hozzátette: a beruházásra azt a 142 millió forintot jelölték meg fedezetként, amiről később Fodor Csaba és társai azt állították, hogy nem is lehetett volna felhasználni.

Az önkormányzat a közbeszerzés kiírásával és lebonyolításával a Vízművet bízta meg, ám a szolgáltató – hiába érkeztek érvényes ajánlatok – a fedezet hiánya miatt érvénytelenné nyilvánította a pályázatot.

Mint kiderült: a Vízmű ezt nem tehette volna meg, az ő feladatuk az érvényes árajánlatok továbbítása lett volna az önkormányzat felé – fogalmazott Balogh László, aki jelezte: erős a gyanú, hogy az ÉVE nem is akarta megvalósítani a beruházást, de, hogy ez ne okozzon általános felháborodást, inkább egy érvénytelen közbeszerzés mögé bújtak.

Balogh László rámutatott: az ÉVE rendszeresen kibújik a felelősség alól, nem ismerik el, ha hibáznak, rossz döntéseket hoznak, helyette mindig a körülmények áldozatának állítják be magukat. A polgármester végezetül azt a kérdést tette fel: miként várható az ÉVE-től a felelős városvezetés, ha egyetlen ember sincs a frakciójukban, aki fel merné vállalni a döntések következményeit?