Kevés szebb dolog létezik a világon annál, mint mikor a tehetség zsengéi az ember szeme előtt szárba szökkennek. Ez tartja a pályán a pedagógusokat, s ez éltet számos kulturális rendezvényt, köztük a Dunántúl tán legrangosabb – de feltétlenül legnagyobb hagyománnyal bíró – seregszemléjét, a Helikont, amelynek teljes neve is rögzíti: ez valódi ünnep. Mint oly sok mindent Keszthely vidékén, ezt is a Festeticsek találták ki s éltették, hogy aztán az öröm súlyát és felelősségét továbbadják az utánuk következő generációknak. A múlt ezúttal is a jövőbe vezet, a nehézségek pedig azért vannak, hogy azokat legyűrve új csodák szülessenek. A Balaton fővárosába ismét tavasz költözött – az időjárástól függetlenül.