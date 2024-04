A kerekrépa vagy tarlórépa a téli hideggel is dacoló, olcsó és ízletes zöldség, amely színesítheti étkezésünket, táplálhatja szervezetünket. Több ezer éve termesztik, már az ókori görögök és rómaiak is fogyasztották. Európában kulcsfontosságú élelmiszer volt az ínséges időkben, főleg a burgonya megjelenése előtt, ezután szép lassan takarmánynövénnyé vált. Főként télen ajánlatos fogyasztani, fehérjében és szénhidrátban gazdag, vitamin-, illetve ásványianyag-tartalma is magas. Miklósfán hagyománya van a termesztésének, fogyasztásának és fesztivált is szerveztek köré, ahol a látogatók, akik előtt esetleg ismeretlen a növény, meg is kóstolhatták. Akik pedig elkészítésében gyakorlottak, azok az ételversenyre is nevezhettek.