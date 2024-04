Bella, a család golden retriver kutyája kölyökkorától kezdve, vagyis több mint tíz éve őrzi a porrogszentkirályi portát. Nyugodt és kiegyensúlyozott viselkedése miatt mindenkinek gyorsan a szívébe lopta magát. Imádja, ha simogatják, s szereti a süteményeket. Ha megérzi az édes illatot, képes olyan szemekkel nézni, mintha soha életében egyetlen jutalomfalatot sem kapott volna. Pedig utóbbiból is a legjobb jár neki. Bő egy éve jelentkeztek először az időskori csípőproblémái, ami miatt kissé lelassult, bár a macskák láttán azért még képes felgyorsulni. Most kap gyógyszert és táplálékkiegészítőként porcerősítőt, hiszen tudjuk, még ő is maradna velünk. Valami ilyesmi odafigyelés és gondoskodás lenne a célja annak az új nagykanizsai civil szervezetnek is, amely a menhelyi kutyák életének jobbá tételére fókuszál.