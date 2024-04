A Balaton nemcsak turisztikai, de fagylaltnagyhatalom is, minden bizonnyal az egy főre jutó minőségi cukrászdák száma itt a legmagasabb az ország turisztikai régiói közül – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Hozzátette: nemcsak a part mentén nyitva tartó fagylaltozók tulajdonosainak jelentkezését várják, hanem azokét is, akik a víztől messzebb található településeken üzemeltetik cukrászdájukat. Fekete Tamás kiemelte: a négy évszakos, Nyitott Balaton elnevezésű kampány egyik fontos törekvése, hogy a régióról ne csak a nyári szezonban jelenjenek meg hírek, hiszen már tavasszal is számos rendezvényt tartanak és sok cukrászda, fagyizó is nyitva van már.

