A program a Deák térről indul, ami már önmagában is beszédes, hiszen a haza bölcséről és édesanyjáról lesz szó legelőször. A nem mindennapi vezetett túra során Tódor Tamás idegenvezető érdekes és eddig talán kevésé ismert történeteket oszt meg híres zalaiakról és édesanyjukkal való kapcsolatukról. A Zaol-podcast vendégeként a Tourinform Iroda marketingreferense a beszélgetés első részében elmondja, miért kezdődött tragikusan Deák Ferenc élete, ki volt Simonfy Borbála. Megtudhatják azt is, hogy Mindszenty József mit örökölt az édesanyjától, s hogy Keresztury Dezső édesanyja, Eöry Etelka miért is előzte meg a korát. A beszélgetést folytatjuk, amikor még több pikáns vagy szomorú epizódot tudhatunk meg a híres zalaiak ismert vagy kevésé ismert szüleiről.