A sokéves hagyományra visszatekintő aktust követően ült össze a diákparlament a városi díszteremben, amit az ünnepi diákközgyűlés követett. A városi diáknapok nyitóeseményének részleteiről délután sajtótájékoztatón számoltak be. Ezen bevezetőjében Balaicz Zoltán kiemelte, a diákönkormányzat összetétele évről évre változik, de állandó abban, hogy őrzik a diákközgyűlés hagyományát. Ezen olyan előterjesztéseket tárgyalnak meg, amelyek beleilleszkednek a városfejlesztési tervekbe, és ezeket az önkormányzat is fontosnak tartja. Ez azt mutatja, hogy a fiatalok nyitottak a 21. század kihívásaira, a környezet, a klíma védelmére, a virtuális világ nyújtotta lehetőségekre, de az azokkal járó veszélyekre is. Mint hangsúlyozta, a két önkormányzat között mindig jó volt a kapcsolat, végső soron a városi önkormányzat döntései, a fejlesztések a jövőt, és ezzel a fiatalokat szolgálják.

Tasnádi Fanni diákpolgármester számolt be a közgyűlésükről. Mint elhangzott, ezen adták át az Ifjúságért díjat, amelyet idén Szuper Ildikónak, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány ügyvivőjének ítélt a grémium. Együttműködési megállapodás is született, amelyet a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat és a lendvai székhelyű Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet kötött meg, ezzel teret adva a későbbiekben közös programok megszervezésének is.