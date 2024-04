Az idei pincejárásnak mintegy 110-120 résztvevője volt, s hat birtokon hét gazda várta a vendégeket. Nemcsak borral kínálták a pincejárás résztvevőit, hiszen harapnivaló is bőven akadt az italok mellé, a program végén pedig közös vacsorát tartottak a TreFontane kápolnánál. Azon a helyszínen, ahonnan indult a program, miután Nagy Tamás plébános megtartotta a hagyományos szőlővessző szentelést.

- A Szent György-hegyi pincejárás annak idején Gulyás Andrea kezdeményezésére honosodott meg a községünkben, neki köszönhető, hogy az egyik leglátogatottabb zalatárnoki tavaszi programmá vált – mondta Soós Zsolt polgármester. – Ma már lánya, Gulyás Veronika a főszervező, de ezúttal a Gulyás család többi tagja is bekapcsolódott a rendezvény koordinálásába. A vendégeket fogadó gazdáktól azt kértük, két-két két hordót üssenek csapra, de volt, ahol ennél is több bort is kínáltak. Nálunk a fehér borok a dominánsak, de néhány helyen vöröset is kóstolhattunk.

Az elmúlt év időjárási viszontagságai alaposan feladták a leckét a szőlővel foglalkozó gazdáknak, ám a kóstolt borokkal így is elégedettek voltak a pincejárás résztvevői. A birtokszemlék során ugyanakkor azt is megállapították, hogy eddig nagyon szépen fejlődik a növény, az idei Szent György napjára már olyan állapotban lesz, amit régen láttak ezen a jeles napon. Abban bíznak, hogy ennek köszönhetően az idei évjárat mind minőségben, mind mennyiségben felülmúlja a tavalyit.