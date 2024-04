Gasparics Győző polgármester a cím elnyerése alkalmából szervezett közösségi kerékpározáson elmondta, hogy örülnek a sikernek, eddig is nagy figyelmet fordítottak a kerékpározás feltételeit javító, elősegítő megoldásokra s teszik ezt a jövőben is.

Fotó: Korosa Titanilla

– A külsősárdi felnőttek és gyerekek egyaránt szívesen pattannak nyeregbe – tette hozzá. – Önkormányzatunk az elmúlt években sokat tett azért, hogy e környezetbarát közlekedési eszközt minél jobb feltételek mellett használhassák a helyiek. Mivel a megnövekedett járműforgalom miatt már faluhelyen sem biztonságos a biciklizés az utakon, ezért a bel- és külterületi útjainkat is felújítottuk, kerékpározhatóvá tettük. Igyekszünk kerékpározást segítő beruházásokat is megvalósítani, a jövőben biciklis szervizpontot kívánunk kialakítani.

Részt vett az eseményen Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki gratulált a címhez, mely minősíti a közösséget, mint mondta, hiszen erre rá kellett szolgálni. Szólt arról is, hogy Lenti térségében számos kerékpáros fejlesztés valósult már meg, ezek a helyiek mellett a turistákat is szolgálják. Rámutatott, hogy a fejlesztőket éri néha az a vád, hogy kevesen használják a nem kevés költséggel megépített kerékpárutakat, ugyanakkor ahhoz, hogy gyarapodjon a biciklisek száma, előbb meg kell teremteni a biztonságos feltételeket, ahol lehet, ott az úttól elválasztott kerékpáros utakat számukra. Ezeken a gyerekek is tanulhatnak biciklizni és megszerethetik ezt a mozgásformát.

Hozzátette, hogy Lenti belterületén nagyon jó a kerékpárút-hálózat, a városból Rédics és Külsősárd felé vezető szakasz is megújult nemrég, és az alacsony forgalmú utakon tovább lehet haladni Hetés, Szlovénia felé. A másik irányba Kerkateskánd, Lovászi és Tornyiszentmiklós is elérhető bicikliúton. A vármegyei önkormányzat további fejlesztései közt pedig megépítik a tornyiszentmiklósi határátkelőtől Becsehelyig a kerékpárutat részben kijelölve, részben a forgalmasabb szakaszokon az úttesttől külön építve.