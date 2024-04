Élmény, közösség és hasznos tudás – mindezzel már azok az általános iskola felső tagozatos zalai diákok is gazdagodhatnak, akik felvételt nyernek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) zalaegerszegi képzési központjának Fiatal Tehetség Programjába – tájékoztatott az MCC. Mint írták, Kárpát-medence-szerte huszonhét helyszínen, köztük Zalaegerszegen is várják a most negyedikes diákok jelentkezését június 30-ig. A FIT Program az MCC képzésrendszerének legfiatalabbakat megszólító eleme, amely már korai életszakaszban segíti a kiemelkedő képességű Zala vármegyei gyermekek kibontakozását. A program ötödik osztályos kortól kínál élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzést. A képzés felkészít a továbbtanulásra, és támogatja a kötődést a magyar kultúrához, a szülőföldhöz. Jelentkezni a fit.mcc.hu weboldalon lehet, ahol további információk is elérhetők.