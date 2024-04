A sajtótájékoztatón a Fidesz-KDNP színeiben közéleti szerepet vivő politikusok megköszönték az eddigi bizalmat, jelezték, hogy Zala az elmúlt évtizedben töretlen gazdasági, újraiparosítási és infrastrukturális fejlődés színtere volt, ezt szeretnék folytatni, ha bizalmat kapnak a választóktól az önkormányzati választás során. Elismeréssel nyilatkoztak az aláírásgyűjtő aktivisták munkájáról, valamint hangsúlyozták, a támogató aláírások gyűjtését folytatják.

Vármegyei Fidesz-KDNP listája

Fotó: AHZS

Önkormányzati választás, Fidesz-KDNP

A 2024-es önkormányzati választás után is, azaz a jövőben is szorgalommal, alázattal szeretnének Zala polgárai érdekében dolgozni a választott testületekben, a képviselők pedig továbbra is közvetítő szerepet töltenek be a kormány és a vármegye és települései között.

Cseresnyés Péter elmondta, Nagykanizsán fontos lenne a 2019-ben megtorpant fejlődést folytatni, ennek zálogát a Fidesz-KDNP-ben látja a térség parlamenti képviselője. Vigh László sikerágazatnak tartja az önkormányzatiságot, tapasztalatai szerint Zalában a polgármesterek munkája révén nyugodt, fejlődő falvakban élhetnek az emberek.