A részletekről kedden a városházán tartottak tájékoztatót. Ezen Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy korábban a hallgatói önkormányzatok külön rendeztek főiskolai napokat és a városi diákönkormányzat is külön utakon járt. A tanulói szervezeteket a múlt évtized elején alakították újjá, és ekkor vetődött fel, hogy a programjaikat hangolják össze, így jött létre a fiatalok hete, ami azóta is nagy népszerűségnek örvend, mondta.

Idén április 15-én az egyetemi napokkal kezdődnek a programok, mégpedig egészségügyi előadásokkal a pécsi egyetem képzési központjában. Itt délután közös főzést, azt követően sörpongot tartanak Kedden délelőtt a Gasparich úti infocentrumban szakmai előadásokra várják a hallgatókat, délután a menhelyi kutyák sétáltatását követően kezdődik a hallgatói vetélkedő a városban, amit este bulival vezetnek le. Szerdán délelőtt duális nap és állásbörze szerepel a kínálatban, délután közösségépítő programok várják a hallgatókat. A városi diáknapok első rendezvényét kedden délelőtt tartják meg a Mindszentyneumban, ahol Szent Rafael kórház fiatal orvosai öt témakörben tartanak interaktív előadásokat egészségügyi problémákról. Az ilyenkor szokásos városházi hatalomátvételt szerdán reggel ejtik meg, ezt követi a diákparlament, illetve ünnepi közgyűlésük. Csütörtökön sportnapra várják a diákokat négy helyszínen, négy sportágban. Aznap rendezik meg a bűnmegelőzési vetélkedőjüket is a 9. évfolyamos diákok számára. A tíz helyszínen zajló, pályaorientációt is szolgáló programon 10 intézmény egy-egy osztállyal képviselteti magát. Az utolsó napon, pénteken reggel 9 órakor kezdődik az Aludj máskor! 24 órás vetélkedője. Erre hat csapat jelentkezett, őket a városháza előtt köszöntik, az idén kilencedik alkalommal megtartandó erőpróbának a Dózsa-iskola tornacsarnoka ad helyet.

