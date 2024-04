Most hétköznap van, úgy 11 óra, de máris vagy száz autó várakozik a tulipánmező közvetlen szomszédságában lévő parkolóban. Idejövet láttuk, hogy rengeteg autó számára van még hely, hiszen lejjebb is van még két üres parkoló. Volt, amikor ezek is megteltek!- halljuk a forgalmat irányítótól.

Ki ne hallott volna már Kőröshegyről? Ismert a somogyi település a Balatonhoz való közelsége miatt, üdülőhely, amely évente több ezer látogatót vonz. Emellett híres az M7-es autópályán ívelő völgyhídjáról, amely az ország legnagyobb ilyen építménye, s a levendulásáról, amely már a tihanyival vetekszik, s most már a tulipánjairól is, ami a levendulagazdaság része. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a település a Balatonboglári borvidék része, szőlőtermelése és bora is nevezetes.

Kőröshegy teljes népessége közelíti az 1400-at. A Kőröshegyi Levendula Gazdaságot 2012-ben alapították, s az elmúlt években azon dolgoztak, hogy erős és egészséges növényeket neveljenek. Várják a levendulaimádókat, a virágkedvelőket. A birtok tavasszal tulipán- és nárciszvirágzás idején, nyáron pedig levendulavirágzáskor látogatható. Megtudjuk, hogy tavaly óriási sikere volt a tulipánosnak, ezért az idénre bővült a kínálat, mintegy félmillió tulipán virít a kőröshegyi kertben.

Hivatalosan a tulipánvásár idei tervezett időpontja március 29. és április 21. között van, minden nap. Viszont a tulipán rendkívül érzékeny az időjárásra, kiváltképp a nagy meleg rövidíti nyílását, ezért a látogatással érdemes sietni. Érdeklődő bőven akad, egészen messziről is elutaznak ide.

A kertben jól látni, hogy az idén két, fotózásra elkülönített tulipánmező ad látványos hátteret az emlékképek készítéséhez, míg a további ágyások folyamatosan virágoznak. Változatos fajtájú, színű és alakú tulipánok között barangolunk, s nem győzünk betelni a színpompás virágok látványával. Azt a magam részéről sajnáltam, hogy az egyes ágyásoknál nem írták ki, milyen nevű, tulajdonságú virágokat látok éppen. Mindemellett megemlítjük azt is, hogy a tulipánmező éppen úgy viselkedik, mint minden más mező a szabad ég alatt. Ha esik, érdemes ennek megfelelően öltözni, gumicsizmát húzni, mert az ágyások között felázik a talaj. Teltek a kosarak a legszebbnek tűnő vágott virágokkal, viszont tulipánhagymát szedni, vagy kapni nem lehetett. Megtudtuk, ennek most nincs itt az ideje, viszont lesz majd tulipánhagyma-vásár ősszel, mert a tulipán akkor ültethető.

Végül idézünk néhány érdekes bejegyzést a honlapról: Szemesné Ágnes „Javaslom a szervezőknek, hogy amelyik virág szedhető, aznap azt is tegyék ki a honlapra. Mi elmentünk 100 kilométert és a helyszínen tudatosult bennünk, hogy amilyet akartunk volna szedni, azt nem lehetett!” Kutits Erika „Hálás vagyok, hogy idén is láthattam ezt a páratlan csodát. Évről évre szebb!

Az idei kezdetről a kert bejegyzése: „Köszönjük, hogy ennyien ellátogattatok hozzánk a húsvét hétvégéjén! Álmunkban sem gondoltuk, hogy ennyien leszünk!”