Eddig már 12 ezer fát ültettek el Zalaegerszegen az öt évvel ezelőtt útjára indított programban. Egyebek mellett ez is elhangzott szerdán abból az alkalomból, hogy Landorhegyen 17 díszcseresznye-csemetefa került a földbe, ebből nyolc a Kodály, négy a Zalagyöngye utcában. Utóbbi helyen az ültetésnél segédkeztek az ott lakók és Szilasi Gábor, a térség önkormányzati képviselője. Ő volt az, aki felidézte, hogy a lakosság kezdeményezte a faültetést, amihez a Városgazdálkodási Kft. nyújtott segítséget. A cég főkertésze, Kovács Mihály, valamint ügyvezetője, Horváth István szólt arról is, hogy az önkormányzat 2019 nyarán hirdette meg az ökováros programmal összhangban a fásítást, célul tűzve ki, hogy 2024-ig 5 ezer csemetét ültessenek el. Ezt rövid időn belül sikerült teljesíteni a nagy számú támogatónak – magánszemélyeknek, vállalkozásoknak – köszönhetően, és a “számláló” már a 12 ezret is elérte. A faültetések ősszel folytatódnak, elöregedett fákat cserélnek le, valamint a csüngő ágú ostorfák helyére kerülnek díszcseresznyék. Mindez további száz újonnan ültetendő fát jelent.