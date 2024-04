Dömötör Csaba hangsúlyozta: ha sikerülne elkezdeni a béketárgyalásokat, akkor az európai gazdaság és benne a magyar gazdaság is visszatérhetne az ütemes növekedés útjára.

– Sajnos, ez utóbbi lehetőségnek jelen pillanatban kisebb a valószínűsége, hiszen az európai vezetők zöme a háború folytatása, kiszélesítése mellett érvvel – emlékeztetett az államtitkár. – Nem titok, hogy mi magyarok változást szeretnénk elérni ebben a kérdésben, mert a közvetlen biztonsági szempontok mellett a gazdaságra is kihat a háború finanszírozása. Eddig 88 milliárd eurót költött Európa Ukrajna támogatására, ami önmagában is óriási összeg, amit most további 50 milliárd euróval egészítenének ki, s ki tudja, hogy a jövőben még mennyi pénzre lesz szükség. Ezt az összeget természetesen másra is lehetne költeni, például a magyar városok fejlesztésére.

Lapunk kérdésére, miszerint Magyar Péter megjelenése a hazai politikában egyszerűsíti vagy bonyolítja a választási matekot, az államtitkár úgy reagált: lehetséges, hogy Magyar Péter megjelenése zavart okoz az ellenzéki oldalon, de ez legyen a többi párt problémája.

– Ami pedig Magyar Pétert illeti, nem szeretném különösebben kommentálni egy olyan ember tevékenységét, aki a saját feleségét lehallgatta – szögezte le az államtitkár.

Dömötör Csaba az önkormányzati választások kapcsán beszélt Nagykanizsáról is. Mint mondta: Balogh László polgármester hiába volt elszánt, ha a munkáját az ellenzéki pártok alkotta többség folyamatosan akadályozta.

– Ha jól tudom, arra is volt példa, hogy a Nagykanizsának megítélt kormányzati támogatást sem sikerült teljes mértékben felhasználni, aminek az lett a következménye, hogy 142 millió forintot kell visszafizetnie a városnak – érvelt Dömötör Csaba, aki szerint június 9-én ezen a helyzeten is változtathatnak a kanizsaiak, s egy kormánypárti többséggel a várost ismét a fejlődési útra lehetne visszaállítani.