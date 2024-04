Utazás a memóriám körül

Humorral és zenével fűszerezett orvosi előadásra várják az érdeklődőket ma 18 órától az alsópáhoki művelődési ház klubtermébe. Közreműködik dr. Szecsey Nagy Klára főorvos, Ihos József humorista és Kelemen Gyula, az Énekmondó együttes vezetője.

Jótékonysági gála

Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban pénteken 18 órától az autizmus világnapja alkalmából a helyi Alapítvány az Autista Gyermekekért jótékonysági gálát tart. Fellép a Medley Company.

Csodálatos fiú

A Távcső Filmklubban pénteken 19 órától a Csodálatos fiú című, 2018-ban készült filmet vetítik a keszthelyi Balaton Színházban. Felix van Groeningen mozija szokatlan nézőpontból mutatja be a drogfüggőséget.

Csak tudatosan

Szombaton 10 órától környezettudatos családi napot tart a nagykanizsai Csó­na­kázó-­tónál a Pannon Egyetem helyi körforgásos gazdasági központja.Megnyitó 11 órakor.

TeSzedd!

Balatongyörök idén is csatlakozik a TeSzedd! mozgalomhoz. Szombaton 9 órára várnak a Szépkilátóhoz mindenkit, aki tenni akar a falu környezetének szépítéséért.

Tavaszünnep

A hétvégén rendezik meg a 24. Rügyfakadás – Tavaszünnep elnevezésű programot a gyenesdiási Nagymezőn. Szombaton 10.30-kor indul a hagyományos honvédfelvonulás a Diási strandtól, majd bemutató és túra várja az érdeklődőket. Vasárnap 10 órától versenyek, bemutatók szolgálják a kikapcsolódást, kora este pedig koncert és tábortűz zárja a kétnapos programot.

Lemezbörze

Szombaton 10 és 15 óra között zajlik a zalaegerszegi Göcseji Tudásközpontban a zenei hanghordozók gyűjtőinek 14. hanglemezbörzéje.

Családi nap

Bohóckodó címmel családi napra invitálják az érdeklődőket szombaton 15 órától a vonyarcvashegyi művelődési házba. Kézműves játszóház, arcfestés és csillámtetoválás, illetve Ribizli bohóc várja a vendégeket, 16 órakor pedig megnyílik a dr. Kalmár Zsuzsanna korábbi válogatott tornász bohócbaba-gyűjteményéből összeállított kiállítás.

Pincejárás

Zalatárnokon szombaton tartják a borkóstolóval és birtokszemlékkel egybekötött 12. Szent György-hegyi pincejárást. 10.45 órakor a Tre Fontane-kápolnánál Nagy Tamás plébános szőlővessző-szentelést tart, majd Tüh Annamária növényvédelmi szakember beszél az aktuális tavaszi feladatokról. A résztvevők ezt követően járják be a dombhátat.

Városismereti séta

Folytatódnak a városismereti séták a Keszthely a fasorok városa című programban. A következő alkalomra szombaton 15 órára várják az érdeklődőket a Fő téri Szent­háromság-­szoborhoz.

Teknőskiállítás

A nagykanizsai Kodály művelődési házban szombaton 15 és 18 óra között óriásteknős-­kiállítás várja a látogatókat.

Emléktárlat

A Magyar Földrajzi Társaság (MFT) vándorkiállítása és a Bulla Béla-emléktárlat nyílik meg szombaton 15 órától a keszthelyi Balatoni Múzeumban. A programot – melyben tudományos előadások is szerepelnek – dr. Lóczy Dénes, az MFT elnöke nyitja meg.

Motoros nap

Sormáson, a Koppány motoros közösség klubházában szombaton 19 órától nyílt napot tartanak, melyen 20 órától a Memphis Express játszik.

Táncházak

A zalacsébi művelődési házban szombaton 17 órától gyermekjátszó kezdődik, a Zalacsébi Táncműhely tagjai a falu utcáin körverbunkot és zöldágjárást mutatnak be, majd táncház következik, melyhez a zenét Horváth Attila és zenekara biztosítja. Nagyrécsén, az Inkey-kastélyban szombaton 19 órától a Téboly Banda tart batyus táncházat.

Földlakók és űrmanók

Föld bolygó! Jelentkezem! címmel Breni és Broni, a Történelmi játszóház két űrmanója mesél kalandjairól a gyerekeknek vasárnap 10 órától a keszthelyi Festetics-kastélyban, ahol a résztvevők plakátot készíthetnek a Földről, a bolygókról és a csillagokról.

Folklórműsor

A vaspöri művelődési házban vasárnap 15 órakor a Petőfi Kulturális Program részeként Sokszínű folklór címmel a Kiszöv Szenior Néptánc­csoport, a Válicka citerazenekar, valamint a Tarsoly Mezőségért Egyesület mutatja be műsorát. Utóbbi a Zöldbajusz Marci királysága című, népi hangszerekkel kísért zenés-táncos mesejátékot adja elő.

Szöszmötölő

Zalaegerszegen, a Mindszentyneumban szombaton 15 órakor kezdődik az újabb családi szöszmötölő, most az anyák napi készülődés jegyében. A virágos kézműves-foglalkozáson a gyerekek Tóth Adél mesepedagógus irányítása mellett készíthetnek ajándékot anyák napjára, és a barkácsolás mellett mesét is hallgathatnak.

Túra a skanzenben

Zalaegerszegen, a Göcseji Falumúzeumban vasárnap délután két órakor mesés családi túra indul Balaton László író vezetésével. A program során megismerhetők Pálfi Gyurka kalandjai és az elődök élete is, miközben a résztvevők bejárják a skanzent.

Tárlatvezetés

Lendván, a zsinagógában pénteken 19 órától dr. Janez Balazsic művészettörténész tárlatvezetésével tekinthető meg a fiatalon elhunyt grafikusművész, Gálics István Rajzok című kiállítása.

Szakköri kiállítás

Szombaton 17 órakor nyílik meg a barlahidai közösségi házban a helyben lezajlott szövés kereten szakkör záró­kiállítása.

Múmiák között

Szombaton és vasárnap 15 órakor is tárlatvezetés kezdődik a zalaegerszegi Mindszentyneumban: dr. Vinkler Márta Erzsébet patológus kalauzolja majd az érdeklődőket a Rejtélyek, sorsok, múmiák című kiállításon.

Táncverseny

A lenti művelődési központban vasárnap 9 órakor kezdődik a 10. Lenti Táncverseny: 16 csoport 420 tagja 154 koreográfiát mutat be. A szervezők 13.45 órakor idén is közös táncra várnak mindenkit a rendezvénytéren. A nap során 14.45 és 20 órakor is lesz egy-egy eredményhirdetés.

Zenés partik

Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken 20.30 órától a 2021-es X-Faktor legjobb női énekese, Paulina ad koncertet. Szombaton 23 órától ugyanott a Delta bulizenekar játszik. A Belga Étterem és Sörözőben pénteken 19 órától Duo Don Pedro’z zenél. A Mama Africában szombaton Borsha és Dope keveri a zenét. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban szombaton Thomka lesz a hangulatfelelős. Keszthelyen, az Ánizs Caféban pénteken Szasza lesz a lemezlovas, míg szombaton karaokepartit tartanak. A Viviera Beach szombati szezonnyitóján Purebeat, Szecsei, Metzker Viktória, Jauri, JoerJunior, Bréda Bia, Ciggi, Kempy, Ramatic és KKevin lép fel.