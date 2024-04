A versenyt a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete rendezte. A szervezet véradásszervezője, Goór Violetta elmondta: az elmúlt néhány év során rendre azt tapasztalták, hogy rendkívül nehéz az általános, valamint a középiskolás fiatalokkal megértetni az elsősegélynyújtás fontosságát, és kimozdítani őket az okostelefon fogságából. Az idén azonban, úgy tűnik, változott a helyzet, hiszen meglepetésükre tíz csapat is nevezett Nagykanizsáról és környékéről.

– Ez az érdeklődés kimagasló eredménynek számít a területi szervezetünk életében – hangsúlyozta. – Sajnos még mindig van olyan település az országban, ahol ebben a felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyben csapat híján meg sem rendezhetik a városi kört. A nagykanizsai fiatalok viszont példát mutatnak, hogy így is lehet. Az általános iskolák között három, míg a középiskolák esetében hét együttes mutathatta meg, mit tanult és gyakorolt be. Sőt van egy amolyan vendégcsapatunk is, ők az éles viadalon nem szerepelnek, de végigjárják a feladatokat és megtanulják a fogásokat.