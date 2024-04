Bevezetőjében ezt emelte ki a Fidesz-KDNP-frakció szerdán tartott sajtótájékoztatóján dr. Káldi Dávid frakcióvezető.

Ez a gyorsaság köszönhető annak az alapos munkának, felkészülésnek, ami a napirendek megtárgyalásakor a bizottságokban lezajlott vitákat jellemezte, tette hozzá.

A 21 napirendből elsőként a költségvetési rendelet módosítását említette. Ennek lényege, hogy elérte az 51,3 milliárdot a főösszeg, mert 2,78 milliárd forint többlettámogatást kapott az önkormányzat. Ebből 1,9 milliárd forint a Kosztolányi utca kétirányúsításának, felújításának második ütemére érkezett a város kasszájába. Ez Zalaegerszeg történetének legnagyobb belterületi útfejlesztése, közölte a frakcióvezető.

Dr. Káldi Dávid szólt arról is, hogy a márciusi közgyűlési döntéshez illeszkedve, amikor is Gábor Miklósról nevezték el a hangverseny- és kiállítóterem előtti teret, most arról döntöttek, hogy a Zalaegerszegen 105 éve született, 1998-ban elhunyt Kossuth-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja posztumusz megkapja a város díszpolgára címet. A Pro Urbe díjat a fennállásának 60. évfordulóját tavaly ünnepelt József Attila Városi Könyvtár, valamint az idén 55 éves Széchenyi István (korábban Georgi Dimitrov) Technikum kapja meg. Dr. Káldi Dávid e napirend kapcsán hangsúlyozta, a döntést megelőzte a frakcióvezetők egyeztetése, amit a teljes egyetértés jellemzett.

Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes a TOP Plusz beruházásokról szólt. Ennek az európai uniós támogatásnak az összértéke 2027-ig eléri a 8,5 milliárd forintot. Ebből a pénzből több óvoda, oktatási, közösségi intézmény felújítása, építése valósulhat meg. Emellett jut kerékpárút építésére, gazdaságfejlesztésre, turisztikai célú beruházásra. Elsőként a négy évszakos játszóház, illetve az új bazitai óvoda építése kezdődhet el, tette hozzá.