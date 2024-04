Nem is választhattak jobb alkalmat a díszpolgári cím átadására, mint a Jó pásztor vasárnapját, ami a katolikus egyházban a hivatások ünnepe is. A szentmisét Farkas László dióskáli plébános mutatta be, aki hosszú éveken keresztül – ahogy fogalmazott - együtt szolgálta a közösséget a doktor úrral. A rendezvényen az ünnepeltet felesége és Petra lánya képviselte. A szentbeszédben a plébános atya olvasta fel a jelenlévőknek a főorvos üzenetét.

Dr. Kőrösi Lajos 1965 májusában, ötévnyi miskolci belgyógyászati szakorvosi gyakorlatot cserélt a vidéki életre, ahol éjjel-nappal készenlétben kellett lennie, hogy a legjobb tudása szerint gyógyítson.

- Az ajtóm mindig nyitva állt a betegek előtt. Három sikeres újraélesztés és számos szülés volt a praxisom alatt, melyeket néha villany nélkül kellett levezetni. Két ciklusban is voltam képviselő, egyikben alpolgármester is. Kilencven évesen még most is aktívan foglalkozom az orvosi rendelő ügyeivel - fogalmazott levelében dr. Kőrösi Lajos.

A díszpolgári címet, melyet az önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag ítélt oda a háziorvosnak, a felesége Puhl Márta vette át, aki a kezdetektől támogatta férjét a munkájában. Néhány szóval megköszönte férje nevében a megtisztelő címet és kiemelte, Szentpéterúrt mindig otthonuknak tekintették. A díszoklevelet és az emlékplakettet Szummer László alpolgármester adta át, aki elmondta: fontos, hogy elismerjék és megbecsüljék azokat az embereket, akik sokat tettek a közösségért. A szentmisét követően a közösségi házban ebéddel kedveskedtek a családnak, ahol a a régi idők emlékeiről is beszélgettek.