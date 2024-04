Dr. Brünner Szilveszter kiemelte: a dietetikai szolgálat működése hosszú időre nyúlik vissza, ugyanakkor kicsit másképp működött, mint napjaikban. Korábban a speciális étrend összeállítása tartozott a feladataik közé, vagyis a páciensek bizonyos betegségek esetén eltérő ételt kaptak az adott osztályokon.

- Aztán két éve az élelmezési osztály vezetőjével, dr. Faricsné Hári Vera dietetikussal eldöntöttük, hogy magasabb szintre emeljük a dietetikai szolgáltatást a kórházban - fogalmazott a főigazgató-főorvos. - Ezúttal szakembereink speciális előadásokkal készülnek a betegségeknek megfelelően és ezeket heti rendszerességgel adják elő a kórház belgyógyászati épületének tanácstermében. Ezekre minden betegünket várjuk, bármelyik osztályon is kezeljék őket, s úgy vettük észre, népszerűek a beszámolók. A jó visszajelzések miatt eldöntöttük, hogy nyitunk a város közössége felé is, ezért háromhavonta a Halis-könyvtárral szoros együttműködésben különféle témakörben több tudományos beszámolót tartunk, ahol dietetikai tanácsadásra is lehetőség nyílik.

Dr. Faricsné Hári Vera hozzátette: munkatársaik megelőzési célú tanácsokat adhatnak, az élelmezésben is nagy szerep jut nekik, de klinikai dietetikusként is dolgoznak valamelyik osztályon. Két évvel ezelőtt a dietetikusok inkább csak az étrendeket állították össze, viszont nagyon kevés időt töltöttek az osztályokon. Ennek olykor a betegek látták kárát, hiszen nem kaptak kellő információt arról, hogy a gyógyulásuk alatt miként figyeljenek oda az étrendjükre, vagy hogyan változtassák meg az életmódjukat.

- A prevenció is rendkívül lényeges, hiszen több betegség elkerülhető lenne a megfelelő étrend betartásával - folytatta a szakember. - Gondoljunk csak az elhízásra, az azzal szorosan összefüggő anyagcsere-betegségekre, mint például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri, valamint a bélbetegségek. Többé azonban nem mehet úgy haza egyetlen beteg sem, hogy nem kapta meg a megfelelő étrendet. Az első időszak az átszervezéssel kezdődött, a dietetikusok az osztályokon tanácsadást nyújtanak, segítenek és kialakítják az adott páciens számára a megfelelő étrendet.

Dr. Brünner Szilveszter és dr. Faricsné Hári Vera felhívta a figyelmet a dietetikai szakrendelésre, amelyre a háziorvoson keresztül kérhető beutalóval lehet bekerülni. Itt akár az egészséges táplálkozással kapcsolatban is kaphatnak szakértő tanácsot a járóbetegek.