A jó időnek köszönhetően gyerekek az intézmény előtt is játszhattak, valamint a múzeumpedagógia teremben foglalatoskodtak. Ott jártunkkor Orha Zoltán régész-muzeológus mellett éppen egy sírt tártak fel, ahogy a nagyok: spaklival, szitával, ecsettel. A játék során a kicsik természetesen különféle kincsekre is lelhettek. A régészeti osztály munkatársai élményszerűen mutatták be munkájukat az érdeklődőknek. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának vezetője elmondta, az intézményegységek felváltva minden hétvégén szerveznek családi programot, miközben készülnek a májusi város napjára, amikor történeti játszóházat szerveznek.

Régészeti feltárás, őskori kultikus agyagtárgyak, valamint Árpád-kori templommakett készítése és rézdrótból bronzkori ékszerek hajtogatása. Egyebek mellett ezekkel a foglalkozásokkal várták szombaton délután a családokat a zalaegerszegi Göcseji Múzeum régészeti játszóházába.