Nemes Kálmán polgármester arról tájékoztatott, hogy sikerült a Rákóczi út egy újabb szakaszát rendbe tenni, ezzel a végére értek az útnak, hiszen a további szakaszok már korábban sorra kerültek. Most 350 méter hosszban kapott az útszakasz mészkőborítást, így az arra közlekedők már biztonságosabban használhatják, köztük a településre érkező szállóvendégek, akik egy ösvényen keresztül is meg tudják közelíteni a helyi vendégházat, melyet korábban szintén kitisztítottak és megszélesítettek, illetve a közeljövőben az árkolást is el kívánják végezni a közlekedő mellett.

Az útburkolat javítása mellett a a falu kerkapéntekfalusi részén a temető parkolójában is folytak munkálatok. Az eddig füves parkolót szilárd, bazaltkőburkolattal látták el, emellett kibővítették és a feljárót is szélesítették. Elvégezték emellett a parkoló körül az árkolást, ezzel elősegítve a vízelvezetést, továbbá visszavágták a növényzetet, a belógó faágakat.