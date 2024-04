Dr. Pál Attila, a Fidesz helyi szervezetének elnöke elmondta: figyelembe véve és elismerve az eddigi munkáját, egyhangúlag döntött úgy a szervezet, hogy Horváth Lászlót jelölik a következő ötéves ciklusra Lentiben polgármesterjelöltnek. Fontos, hogy a városban a fejlődés ne szakadjon meg.

Horváth László elmondta: köszönik Lenti lakosságának, hogy az elmúlt ciklusban együtt dolgozhattak a település fejlesztéséért.

- A mögöttünk hagyott öt évben megbirkóztunk a járvány okozta nehézségekkel, tartottuk projektjeink betervezett ütemezését, és a minden nap jelentkező városüzemeltetési munka mellett meg is valósítottuk azokat - közölte. - Folytatni szeretnénk a lentiekkel közösen megtervezett munkát, figyelve minden pályázati lehetőségre, fejlesztési forrásaink bővítésére. Az elmúlt időszakban a testület összetételéből adódóan a politikai csatározások helyett az előttünk álló feladatok megoldására tudtunk koncentrálni. Ennek is köszönhető, hogy Lenti folyamatosan fejlődött és szépült, több mint tízmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett, amely gazdagította a várost. További terveink megvalósítása csak Lenti lakóival együtt lehetséges, céljainkat csak együtt tudjuk elérni. Ehhez kérjük a Fidesz- KDNP polgármester- és képviselőjelöltjei nevében támogatásukat a választást megelőzően, a választás napján és az azt követő időszakban is.

Horváth László ezután bemutatta a jelölteket: Gáspár Lívia, Kiss Tamás, Drávecz Gyula, dr. Fekete Zoltán, Vatali Ferenc, Héra József, Czigány Ádám és Molnár Adrienn.