Mint honlapjukon írják: védett állat- és növényfajok a természetbarát szemlélettel gondozott kertekben háborítatlanul képesek élni. A központ kertjében több orchideafajt találtak már, de felbukkant a védett csíkos medvelepke, a lábatlangyík és a nagy pele is. Az épületen és tágabb környezetében denevérodúkat helyeztek el, magaságyásokat és kerti komposztálót alakítottak ki. Utóbbiak számos gerinctelen fajnak is otthont nyújtanak, például csigáknak, ászkarákoknak, valamint a velük táplálkozó futóbogaraknak, százlábúaknak, de a védett orrszarvúbogaraknak is.

Az előkert egykori veteményese helyén gyepet telepítettek őshonos fűmagkeverékkel, amelybe őshonos kétszikű virágfajok magjait keverték. A gyepesített területet övező mellvédkerítésen a gyepek változatosságát és Zala megyére jellemző típusait fogják egy táblasorozaton szemléltetni.