A képen látható Décsi Dániel és Király Vivien nagylengyeli portáján eddig is nagy volt az állatsereglet: lovak, kacsák, libák, tyúkok, birkák nyúl és persze kutyák, illetve macskák tartoztak a társasághoz, mely nemrég hat báránnyal bővült, s közülük négy ráadásul egy-egy ikarpár tagjaként érkezett a gazdaságba. Vivien elmondta: gyerekkora óta nagyon szereti az állatokat, ahogy felnőtt, egyre többel vette magát körül, Dani pedig támogatja ebben a szenvedélyben, hiszen segít elvégezni a jószág körüli rengeteg tennivalót. A képen az utolsóként érkezett két testvér, Mandula és Mogyoró is látható, őket színváltozatuk is különlegessé teszi.

Fotó: Pezzetta Umberto