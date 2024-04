A tárlat április végig látogatható a bibliotékában, Gelencsér Gábor addig minden kedden 15 órától megfelelő létszámú érdeklődő esetén végigkalauzolja a látogatókat.

- Szerzőtársammal, jó barátommal, Kalmár Anikóval közös kiállításunk érdekes világba repíti el a képzelet szárnyán a látogatókat - mesélte Gelencsér Gábor. - Ezúttal Közép- és Dél-Amerikára gondoltunk, az ott található országok kultúráját és sokszínűségét villantjuk fel az érdeklődőknek. A tárlat apropója két nagykanizsai kötődés. Az egyik Ősze András szobrászművész, aki éveket töltött Peruban, a limai egyetemen tanított művészettörténetet, sőt Brazíliában is megfordult. Rá is emlékezünk, s például a Halis-könyvtár jóvoltából róla szóló kiadványokat is kezében tarthat a látogató. A másik nagykanizsai egy mérnök, Tóth László, aki a földönkívüli civilizációk kutatásával foglalkozott. Egyik nyáron gondolt egyet és elutazott a mexikói maja romvárosba, Palenque-be. Az ottani feliratoknál kutatott, s az ott készített tanulmánya megjelent egy német kiadású tudományos kötetben is.

Hozzátette: ezen kívül olyan képeslapok kerültek ki, melyek a maja civilizációt mutatják be, vagyis a spanyol hódítás előtti élet látható rajtuk. Ekkor még rengeteg népcsoport élt a dél-amerikai kontinensen.