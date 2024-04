A Szépkilátó környezetét évtizedek óta rendbe teszik ilyenkor, s ezúttal a Keszthelyi-hegység több szakaszára is jutottak szorgos kezek, sőt, a Szent Mihály-kápolnához vezető útnál is dolgozott egy csoport. Biró Róbert polgármester azt mondta, évről évre kevesebb az eldobált szemét, de azért még mindig van mit tenni, hiszen például a Szépkilátónál mintegy 200 ezer ember fordul meg egy esztendőben, s marad utánuk eldobált hulladék.

Munkában a rendőrök. A társadalmi felelősségvállalás számukra kiemelten fontos

Fotó: Péter B. Árpád

Az akciónaphoz ezúttal is csatlakoztak zalai rendőrök, dr. Vereckei Csaba vármegyei főkapitány vezetésével. Sznopek Veronika szóvivő hangsúlyozta, számukra is kiemelten fontos ügy a környezet védelme, ezért is vállalnak szerepet Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési mozgalmában.

– Azt kérjük, minél többen vegyenek részt ebben, de ha mégsem, akkor legalább ne szórják el a szemetüket a természetben – emelte ki az őrnagy, aki arról is beszélt, a rendőrség számára lényeges a társadalmi felelősségvállalás, amelynek része a környezet- és természetvédelem is.

Egyeztetés munkakezdés előtt, középen Biró Róbert, mögötte dr. Vereckei Csaba

Fotó: Péter B. Árpád

Villányi Éva, a balatongyöröki művelődési ház igazgatója, a nap fő szervezője felidézte Mahatma Gandhi egyik fontos gondolatát: A változás, amit a világban látni szeretnél, az te magad légy. Szerinte a TeSzedd!-mozgalomnak is ez a mozgatórugója, „hiszen mindannyiunk felelőssége, hogy valamit tegyünk a környezetünkért, ami lelki megnyugvást is hoz az ember számára”.

– Tudjuk, ezzel nem váltjuk meg a világot, hiszen sajnos a szemét újratermelődik, de szükség van a szemléletváltásra, s bízom abban: ha valaki látja, hogy mi most itt rendet teszünk, később ezerszer is meggondolja, ő eldobja-e a hulladékát, esetleg egy másik alkalommal maga is csatlakozik, itt vagy az ország bármely szegletében ehhez az akcióhoz – fogalmazott Villányi Éva.