Az 1992-ben alakult Pacsai Polgárőr Egyesület a 112 fős tagságával a zalai polgárőrség egyik legnépesebb közössége, jelenleg 3 tagjelölt felvétele van folyamatban, egyikük éppen az Év Polgárőr Pedagógusa titulussal megtisztelt Pálos Henrietta, a helyi általános iskola intézményvezetője. Az egész országban kutakodva is kevés olyan csapatot találnánk, amely ötévente megkapta az "Év Polgárőr Egyesülete" megtisztelő címet, a pacsaiak 2014 után 2019-ben is átvehették, az újabb fél évtized után pedig a ranglistán két fokkal előrébb sorolt Év Polgárőr Pedagógusa kitüntetés következett. Amúgy is, mondhatni: dúskálnak az elismerésekben. Bóbics László, aki 2004-től az egyesület elnöke, azon kívül, hogy megkapta az Év Polgárőre kitüntetést, begyűjtött egy Szent László Érdemérmet is, ami a 2. legmagasabb díj polgárőrberkekben - a létező legrangosabb polgárőr elismerést, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet 2021-ben, mint a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese kapta - ezzel persze a pacsaiak jó hírét is öregbítette. A szintén rangos Polgárőr Érdemkeresztből is van egy kisebb gyűjteményük: bronzot kapott például Martinkovics András és Bertók Gyula, aranyat pedig Simon Ferenc és Horváth József Mátyás - s ezzel újra elérkeztünk a jelenhez: Horváth József Mátyás ugyanis cirka két hete "a közlekedésbiztonság területén elért" kimagasló polgárőr tevékenysége okán részesült elismerésben, amihez ezúttal nagyban hozzájárult a helyi gyermekintézményben tanúsított buzgalma is. Horváth József Mátyásnak amúgy nemcsak szívügye a közlekedésbiztonság, de ért is hozzá, hiszen mentős főállása mellett évtizedekig hivatásos járművezető oktató volt az egyik zalaegerszegi autósiskolában, a KRESZ szabályai mellett a gyakorlati járművezetés rejtelmeit is igyekezett elsajátíttatni a "mazsolákkal" - ahogy anno az úrvezető-tanoncokat titulálták. Az egyesület trófeagyűjteményét az országos közlekedési versenyeken élért előkelő helyezésekkel is gazdagította, a legutóbb például 41, zömmel ifjú titán versenyző előtt nyerte meg a polgárőrök országos közlekedési versenyét.

Pálos Henrietta az Év Polgárőr Pedagógusa kitüntetés oklevelével és plakettjével, mellette Bóbics Zoltán, a Pacsai Polgárőr Egyesület elnöke

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Józsi bácsi az egyesületünk közlekedési referense, immár 20 éve oszlopos tagja csapatunknak, a közlekedés szabályainak terén nem ismer pardont: a tagságnak is rendszeresen tart frissítő KRESZ-oktatásokat, a velünk jó kapcsolatokat ápoló őrs rendőrei nem véletlenül őt kérik maguk mellé járőrtársnak. Neki köszönhető az iskolával való amúgy is jó kapcsolatunk elmélyítése, lévén, hogy a "biztonságos, szabályos közlekedést már gyermekkorban, készségszinten el kell sajátítani" tartalmú vesszőparipáját a pedagógusok körében is sikerrel népszerűsítette. Így azon kívül, hogy a polgárőreinkkel mindig, és megjegyzem: örömmel biztosítottuk az iskola rendezvényeit, őrt álltunk, ha a túraútvonalaik forgalmas közutat kereszteztek, befogadtak bennünket a gyermekintézmény programjai közé is - így Bóbics Zoltán, a pacsai polgárőrök elnöke.

- Ősszel intézményünkben is megtartottuk a Magyar Diáksport Szövetség által indított Aktív Iskola program részekét szervezett "aktív közlekedés hetét" - kapcsolódott a beszélgetésbe Pálos Henrietta, a tanintézmény vezetője - Kijelöltünk a városunkban 4, az iskolától távolabbi, biztonságos csomópontot, ahol a diákönkormányzatunk és a szülői munkaközösség tagjai várták a gyerekeket - megkértük a távolabbról, más településről járók szüleit, hogy ezúttal ne hozzák autóikkal az iskolakapuig a csemetéiket, hanem a kijelölt helyeken rakják le őket, ahonnét közösen, a szabályok betartására figyelve gyalogoltak el az iskolába. Az alapcél természetesen az volt, hogy a tanulóink megismerkedjenek a KRESZ szabályaival, a biztonságos közlekedés alapelveivel, ugyanakkor népszerűsítsük a gyalogos és a kerékpáros iskolába járást, annak egészségre és a környezetkímélő közlekedésre gyakorolt pozitív hatásával együtt - s ezt a törekvésünket besoroltuk az állandó programjaink közé.

Horváth József Mátyás (a képen balra) kitüntetéséhez Bóbics Zoltán, az egyesület elnöke gratulált

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ebbe a nagyszabású projektbe kapcsolódtak be a polgárőrök. Segítségükkel az elméleti tudással felvértezett diákság az iskola sportpályáján a gyakorlatban is kipróbálhatta felkészültségét. A helyi egyesületet erősítve a vármegyei szövetség a botfai csapattal elküldte a mobil közlekedési parkját megfejelve pár kerékpárral, így az iskola KRESZ-pályájával és bringáival együtt minden diák átültethette a gyakorlatba a megszerzett tudást - amit, talán mondani sem kell, Horváth József Mátyás okleveles és kitüntetett oktató interaktív előadásának köszönhettek.

S ha már így "beférkőztek" a polgárőrök a suliba: bekapcsolódtak az állatvédelmi programba is - a vármegyei polgárőr szövetség pályázatának köszönhetően közös állatvédelmi napot tartottak, nem tagadva, hogy az alapvető cél: segíteni, hogy a gyerekek állatbarát felnőtté váljanak -, továbbá igyekeztek megbarátkoztatni a diákokat a közösségi munka gondolatával, bízva abban, hogy ifjú polgárőrként bekapcsolódnak majd a civil szervezet munkájába. Természetesen az iskola is profitált a közös rendezvényből, a polgárőr szövetségtől az eszközfejlesztés keretében a társasjátékok, írószerek mellett képvetítő projektort is kaptak, a gyerekek a pedig a polgárőrökkel együtt átélt vidám élményekkel gazdagodhattak.

Az egyesület elnöke, az iskola igazgatója, mint az Év Polgárőr Pedagógusa, valamint a közlekedésbiztonság elkötelezett apostola a további együttműködés mellett tette le a voksát - a terveik között szerepel a biztonságos közlekedés mellett a bűnmegelőzési prevenció, megtanítani a gyerekekkel, miként kerülhetik el, hogy áldozattá váljanak.