A civil közösség például tavaszi nagytakarítást hirdetett, s hétről hétre, vasárnaponként egy-egy közterületet, utcát csinosítanak a résztvevők, munkájuk nyomán pedig sorra újulnak, szépülnek meg a helybéliek és a vendégek által közkedvelt helyszínek – a Nagy Imre parktól a Szabó Lőrinc utcán át a véderdőig s Egregyig.

A Zaol-podcast vendége, Süténé Tüttő Beáta az élet számos területén szolgálja a közösséget

Fotó: Péter B. Árpád

Az egyesület e mellett elsősorban a fiatalokra koncentrál – programokkal s különféle támogatásokkal, amelyekkel a hévízi óvodásokat és iskolásokat segítik, jutalmazzák.

Süténé Tüttő Beáta meseíróként is ismert, legutóbbi könyvében Hévíz jelentős alakjait mutatta be, a gyerekek számára is befogadható módon. S mivel a Hévízi ikonok című munkája komoly érdeklődésre lelt, nemrégiben facebookos sorozatot indított, még több, a fürdőváros életét, fejlődését meghatározó nagyság életrajzát tárva az olvasók elé. Sőt: a személyes emlékek, vagy a családtagok közreműködése által egy-egy sztori, érdekes vagy éppen megható történet is olvasható az egyre gyarapodó gyűjteményben.

A beszélgetésben arról is vallott: számára az állatvédelem (is) kiemelt jelentőségű, nem véletlen, hogy könyveinek bevételéből rendre olyan szervezeteket támogat, amelyek elhagyott kutyák és macskák életét próbálják jobbá tenni, megmenteni.