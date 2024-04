A Zaol-podcast legutóbbi adásában az egyesület elnökével, Papp Tamással beszélgettünk a civil szervezet hagyományőrző munkájáról, a jövőbeni tervekről. Arról is szó esett, hogy miként került az általuk felajánlott, s eredetileg az Arany Bárány Szállóból származó pecsenyéstál a Göcseji Múzeum tulajdonába, amit még május elejéig láthatunk a zalaegerszegi városházán A hónap műtárgya sorozatban. Papp Tamás arról is beszámolt, hogy kézzel illusztrált könyvjelzőket készítenek, amiből Egervár nevezetességei már elkészültek, s hamarosan Zalaegerszeg műemlékei kerülnek az olvasást is népszerűsítő könyvjelzőkre.

Végül, de nem utolsósorban álljon itt azok neve, akik aktívan kiveszik részüket az egyesület munkájából: Pappné Gulyás Anita, Csulics Vilmos, Tóth Attila, Maróti Adrián, Papp Tamás elnök, Bertalan Tibor, Papp Renáta. A kiadványok létrehozásában Molnár Éva illusztrátor és Balaton László író működik közre.

„Múlt nélkül nincs jövő s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”. A Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület Babits Mihály gondolatai mentén végzi tevékenységét.