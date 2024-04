- A sok tartalmas, színes program mellett a borbírálat az egyik legfontosabb rendezvényünk, 56 évvel ezelőtt az elsők között elevenítettük fel a régi szép hagyományt. Márton napkor ugyan már megkóstoltuk az "újbort", de mostanra készen állt a szakemberek bírálatára is. Az eseményt műsorral, közös vacsorával, tombolával és bállal igyekeztünk emlékezetessé tenni - tájékoztatta lapunkat Mrakovics Miklósné, a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület elnöke, aki a köszöntője után, a magyar költészet napja tiszteletére versbe szedett gondolatait is megosztotta a vendégekkel, s az alkalomhoz illő verssekkel állt publikum elé Király Imre és Vörösné Zsuzsa, a kertbarát kör két tagja is.

: Ezúttal 38 bormintáról formált véleményt a bíráló bizottság. A képen (balról jobbra) Pereszlai Zsolt, Sabján Károly, Rába Szilárd, Erőss Antal, mögöttük Császár Lajosné és Nagy-Horváth Jolán

Fotó: Fincza Zsusza

A főszerepet viszont a Zalaegerszeget körülölelő dombok és a Lendva környéki szőlőskertek borai kapták, a minőségükről, s egyúttal a gazdák borásztudományáról ezúttal is az egerszegi kertbarátok immár állandó szakértő zsűrije: Sabján Károly kertészmérnök, Erőss Antal agrármérnök, Pereszlai Zsolt szőlész-kertész üzemmérnök és Rába Szilárd borász alkotott véleményt. Az, hogy az idén "csak" 38 bormintát kellett elbírálniuk, Sabján Károly szerint a szőlősgazdák "odafigyelését", hozzáértését fémjelzi, felismerik ugyanis a hibákat és a gyenge minőségű italokat már nem erőltetik zsűri elé. Rájárt tavaly a rúd a szőlőre, a késlekedő és fagyokkal terhelt kikeletet követően az esők után "robbanásszerű" fejlődésnek indult a növény, s azzal egy időben tombolásba kezdtek a fertőzések is, amit nehezen követtek a gazdák. Szakítani kell a "rutinszerű" növényvédelemmel - hangsúlyozták a szakemberek - a megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt, s ha az időjárás úgy alakul, azonnal reagálni kell. Nem ülhet a babérjain szőlész, mondván: "tegnapelőtt permeteztem", muszáj megismételni.

A csentei szőlészek büszkén mutatták a kapott okleveleket

Fotó: Fincza Zsuzsa

A "fehér" szőlőkből készült nedűk sorában arany érem minősítést ért el muskotály borával Mrakovics Miklós; vegyes borával Nagy Horváth Jolán; vegyes valamint olaszrizling borával Császár Lajosné; pátria borával Darvas Ernő; pölöskei muskotály borával Kovács Gábor; vegyes borával Györek Zsuzsanna és vegyes borával Kósa Ernő. A vörös borok kategóriájában arany minősítést kapott cormin borára Kovács László; zweigelt+medina turán vegyes vörösborára Pass Artúr; oportó+merlot vegyes vörösborára Kovács Jenő. Norsics Ferenc az idén tovább öregbítette a zalaegerszegi kertbarátok szőlész-jóhírét: a 2020-as és a 2022-es évjáratú cabernet sauvignon, valamint a 2023-as Othello és a vegyes vörösborára is aranyérem minősítést kapott. Nem sokkal lemaradva az aranyaktól 8 fehér és 9 vörösbor ezüst érmes minősítést kapott, 4 szőlész bronzérmet, 2 pedig oklevelet érdemelt.

Köszöntötte a vendégeket és gratulált a szőlészek munkájához dr. Kocsis Gyula

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az egyesület munkájához és a jól sikerült rendezvényhez gratulált dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetség alelnöke, a megyei szervezet elnöke.