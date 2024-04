Az ezt megelőző sajtótájékoztatón Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, június 9-én nemcsak az önkormányzatok összetételéről, hanem Európa jövőjéről is voksolnak majd a polgárok.

– Arról is szavazunk: Európa milyen irányt vesz az uniós választás után, ami a Hévízen s a térségben élő embereket is nagymértékben érinti. Az önkormányzati voksolás kapcsán pedig kijelenthetjük, a városnak valódi megújulásra van szüksége, mivel az elmúlt években nagyon sok problémával kellett szembenéznie a településnek, gondolhatunk a koronavírus-járványra s a szomszédunkban dúló orosz-ukrán háborúra is, ami Hévízt hatványozottan sújtotta – mondta Nagy Bálint.

Szerinte a Fidesz-KDNP olyan jelölteket ajánl, akik a hévíziekkel párbeszédet folytatva képesek megoldani a város előtt álló feladatokat, kihívásokat – együttműködésben a kormányzattal.

Dömötör Csaba leszögezte, jó, hogy e két választást egy időben tartják, mert soha nem függtek még össze ilyen mértékben az európai s a helyi kérdések.

Dömötör Csaba úgy folytatta, a helyi közösségek jövőjét, az önkormányzatok lehetőségeit is nagyban befolyásolja, hogyan alakul az európai politika s gazdaság. Mint mondta, „válságok tépázta időszakban vagyunk, és fontos döntéseket nélkülünk, helyettünk, a fejünk fölött akarnak meghozni”. Ez igaz a háború s a béke kérdésére is, ezért a júniusi választás sorsdöntő lesz.

A voksolás igazi tétje az, ki tud-e maradni Európa a konfliktusból, ami nagyban befolyásolja Hévíz jövőjét is. A sajtótájékoztatón (b-j) Nagy Bálint, Dömötör Csaba és Vértesaljai László

Fotó: Péter B. Árpád

– Nem titok, a mi közösségünk változást szeretne a jelenlegi politikában, ugyanis Európa most nem távolodik a háborútól, hanem egyre inkább közeledik hozzá. Már az van napirenden: hogyan lehetne katonákat is küldeni a hadszíntérre, miután két év bebizonyította, a háború gazdasági árát Európai fizeti leginkább. Elég nagy a kockázata annak, hogy most már a fizikai biztonságunk is veszélybe kerüljön – hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Mint mondta, éppen ezért a tét jóval nagyobb annál, mint hogy kik képviseljenek bennünket öt éven keresztül az Európai Parlamentben. Hozzátette, a hévíziek a saját bőrükön tapasztalhatták meg a válságok s az elhibázott politikai lépések következményeit, a helyi turizmusra egymás után sorjáztak a mélyütések a Covid és az elhibázott szankciós politika miatt. A megújulásnak az európai politikában is be kell köszöntenie, hogy visszatérjünk a 2020 előtti növekedési pályára, fogalmazott Dömötör Csaba.

Vértesaljai László, a Fidesz-KDNP fürdővárosi polgármesterjelöltje kiemelte, a hévíziekkel beszélgetve sok-sok probléma s feladat kerül elő, ami meghatározza a csapat választások utáni teendőit. Ugyanakkor az is gyakran elhangzik: a voksolás igazi tétje az, hogy ki tud-e maradni Európa ebből a konfliktusból, ami nagyban befolyásolja Hévíz jövőjét is.

– Hiszen a jól fizető orosz ajkú vendégek elhagyták a várost, emiatt több mint százezer vendégéjszaka tűnt el. Ezt mindannyian érezzük: szállásadók, szolgáltatók és az önkormányzat. Szükség van egy olyan országos és európai politikára, amely biztonságot hoz, lehetővé teszi a külkapcsolatok újraépítését, s ennek segítségével Hévíz ismét egy prosperáló, fejlődő, top 10-es európai turisztikai desztináció lehet – összegzett Vértesaljai László.

Hozzátette, a város érdekében is arra kérnek mindenkit, június 9-én támogassák szavazataikkal a kormány békepárti politikáját.