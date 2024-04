Zalában is tanított

Lengyák István galériavezető pedagógus a kiállító életútjáról és művészetéről elmondta: Bobrujszkban (Belorusszia) született, 1969-ben. A családi emlékezet úgy tartja, hogy a kis Oxána előbb kezdett rajzolni, mint beszélni. A rajzolás, festés természetes része volt az életének, ezért nem tulajdonított neki jelentőséget. Az utcabeli barátai cipelték el egy tehetségkutató felvételire. Így került 1984-ben Minszkbe, az A. K. Glebov Képzőművészeti Szakiskolába, ahol 1988-ban kapott tanári diplomát pedagógiából, műszaki rajzból és képzőművészetből. Magyar férje révén költözött hazánkba, majd diplomát szerzett Sopronban a Benedek Elek Főiskolán. Először Zala vármegyébe, Pusztamagyaródra költözött, ahol a Kenyeres-iskolában tanított művészettörténetet és rajzot. Ezt követően a fővárosba tette át a székhelyét óvodapedagógusként, ám a festést soha nem hagyta abba. Festészete ma nemcsak Belorusszia és Magyarország művészeti köreiben, de Európa és a világ sok más országában is ismert és elismert. Tagja a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Fine Arts Capital Művészeti Egyesületnek és a Lakberendezők Országos Szövetségének egyaránt.

Gyerekek

Fotó: Szakony Attila

Bő tíz éve volt már kiállítása Nagykanizsán

- Alkotásaihoz a témaválasztást kezdetben a természet, vagy egy-egy karakteres gondolat irányította - folytatta Lengyák István. - Később olyan erővel érintette meg a görög mitológia szellemisége, legendáinak világa, hogy e témakörben rövid idő alatt közel száz képe született. Ezekből jött létre első nagy önálló kiállítása Afrodité szerelmei címmel iskolánkban, 2013-ban, amellyel hatalmas sikert aratott. Ez indította be tárlatainak egész sorát. Budapesttől Zalaegerszegen át kiállított még Nottinghamben, Milánóban és Firenzében, de Assisiben a Priori palotában is. Festményei, grafikái mindenhol nagy sikert arattak. Ha Oxana figurális, alakos képeit szemléljük, úgy érezzük, a megörökített emberek, állatok lelkünkbe látnak, s általuk szinte mi is megtapasztaljuk a lélek, a gondolat szabadságát. Már a portréiban is érezhetjük, de a többi alkotásában még emeltebb szinten jelenik meg valamilyen természetfeletti, lelki világ. Nem véletlenül lett kiállításának címe: Lelkem színes fényei. Ezt különösen átélhetjük az állatmesék mondanivalóit, vagy az ember és állatvilág kapcsolatát nagy szeretettel, szinte illusztrációként rajzolt, festett alkotásain.

Naplemente Assisiben

"Lélektükrök"

Kiemelte: a művésznő alkotásai között egy nagyon jelentős csoportnak akár azt az összefoglaló címet is adhatnánk, „lélekadaptációk”, „lélektükrök”. Ezekben a jó festő gazdag technikai tárházával, a festészet költői nyelvén vetíti elénk gondolatait, érzéseit, látomásait egy érzékien szép, megnyugtató, harmonikus világról, ahol szabadon szárnyalhat a képzelet és a lélek. Ezekre tekintve régi kalandozások tájati, erdeit, épületeit, esti romantikus séták emlékeit, rég nem látott ismerősök arcait, gyermekkorunk meséinek áradó világát idézhetjük fel a szívünk mélyén őrzött emlékeikből.

Olasz ősz

Fotó: Szakony Attila

Színes világ

Lengyák István szerint Oxána tájképfestészete érdekes, több pólusú, színes világ. Hogy milyen festői technikával készíti őket, az mindig attól függ, hogy a lelkében kialakult impressziók megjelenítésére melyik a legalkalmasabb, vagy éppen abban a festői időszakában melyik technika favorizálódott mindig kísérletező, új utakat kereső művészetében.

Fotó: Szakony Attila

Az orosz festőiskola hatása

- Bármelyik megoldásról is van szó, minden alkotásán ott láthatjuk a hagyományokat őrző, kiváló orosz festőiskola hatását - tette hozzá. - Az érzelmekkel bőven átszőtt, mély nyugalmat és szeretetet sugárzó munkáin hol emlékekből összeálló, szinte mesebeli álomtájakat, hol gyermekkorának, vagy új táj élményeinek lelkében még szebbé varázsolt képeit tárja elénk, melyet csak nagyon ritkán zavar meg az ember jelenléte.