- A digitális írástudás és alkalmazások használata mára a mindennapjaink részévé vált. Fontos, hogy megtanítsuk tanulóinknak a tudatosság és a mértékletesség elve mentén a felhasználói jelenlétet - mondta az igazgató, Pálos Henrietta. - Erre törekedve hívtunk iskolánkba vendégelőadót. Zrínyi Ágnes, a Gazdasági Versenyhivatal Közszolgálati Kommunikációs Irodájának szakembere tartott két foglalkozást felsős tanulóinknak.

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2023. évi médiapiaci jelentése szerint a magyar fiatalok (8-15 éves korosztály tagjai) 2022-ben az okostelefonjuk képernyője előtt átlagosan napi 234 percet, azaz közel 4 órát töltöttek, ebből a közösségi médiában átlagosan napi 133 percet, azaz több mint 2 órát. A jelentés arra is rámutatott, hogy az életkorral egyenes arányban nőtt a készülékhasználat átlagos ideje. A fiatalok párhuzamosan használják a különböző platformokat, formátumokat és tartalmakat, és ezek használata a napi rutinjukba is beépül. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, a családok, a betegek és az idősek védelmére. A GVH 2023-ban is számos versenyfelügyeleti eljárást zárt le és indított, amelyekben az említett sérülékenyebb fogyasztókat célzó, jellemzően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgálta és nem egy esetben büntette.” (forrás: www.gvh.hu)

Az előadó elmondta, hogy céljuk a diákok tudatosságának felébresztése és a gondolkodás beindítása a digitális tér fogyasztóvédelmi kérdéseivel kapcsolatban. A foglalkozásokon központi téma volt az online térben megadott adataink értékének tudatosítása. Felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy koruk, tapasztalatlanságuk és hiszékenységük miatt hajlamosabbak a szükségesnél több információt közölni magukról vagy másokról, melynek a későbbiekben negatív következményei lehetnek rájuk nézve, sőt bűncselekmények áldozataivá is válhatnak. Fő témák: személyes adatok, online reklámok, influenszerek ajánlásai, online vásárlások, az online platformok működési logikája, az ingyenesség hamis ígérete.

A foglalkozások interaktív formában zajlottak, a pacsai diákok fontos és a mindennapokban használható információkkal gazdagodtak.